Tunus'ta milli eskrimciler 2 altın 1 bronz madalya kazandı - Son Dakika

Tunus'ta, Yıldızlar ve Gençler Eskrim Akdeniz Şampiyonası'nda milli eskrimciler iki altın bir bronz madalya kazandı.

Tunus'ta dün başlayan "Yıldızlar ve Gençler Eskrim Akdeniz Şampiyonası"nda, Yıldızlar Flöre'de Alisa İsbir, Yıldızlar Epe'de Aleyna Ertürk altın madalya kazanırken, Yıldızlar Kılıç'ta Tuğçe Rana Kaya bronz madalya aldı.

AA muhabirine konuşan antrenör Yağmur Cesur, Tunus'taki organizasyonda güçlü bir mücadele verdiklerini, bunun gelecek karşılaşmalar için bir fırsat olduğunu söyledi.

Cesur, 20 ve 15 yaş altı erkek ve bayanlarda müsabakaların devam edeceğini de bildirdi.

Tunus'taki şampiyona 26 Ocak'ta sona erecek.