Tunus'ta muhalefet partileri anayasa referandumuna tepkili - Son Dakika
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Tunus'ta muhalefet partileri anayasa referandumuna tepkili

26.07.2022 19:30
Tunus'ta muhalefet partileri anayasa referandumuna tepkili

Tunus'ta muhalefetteki partilerden oluşan Ulusal Kurtuluş Cephesi, ülkede dün yapılan anayasa referandumuna katılımın düşük kaldığını, açıklanan sonuçların da abartılı olduğunu belirtti.

Tunus'ta muhalefetteki partilerden oluşan Ulusal Kurtuluş Cephesi, ülkede dün yapılan anayasa referandumuna katılımın düşük kaldığını, açıklanan sonuçların da abartılı olduğunu belirtti.

Nahda Hareketi, Tunus'un Kalbi Partisi, Onur Koalisyonu, Emel Partisi, Tunus İrade Hareketi, Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi ve bir dizi muhalif siyasetçinin katılımıyla oluşturulan Ulusal Kurtuluş Cephesi, 25 Temmuz'daki anayasa referandumunu değerlendiren bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Tunus Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri Ahmed Necib eş-Şabbi, Bağımsız Yüksek Seçim Kurulunun "yüzde 27,54" olarak açıkladığı referanduma katılım oranının abartılı olduğunu, seçmenlerin sandığa rağbet göstermediğini söyledi.

Şabbi, "Seçim Kurulunun açıkladığı rakamlar, vatandaşların ve gözlemcilerin sandıkta gördüklerinden farklı. Seçim merkezlerinin boş olduğunu, referanduma katılımın düşük seviyede kaldığını gözlemledik." dedi.

Referandumun ardından "yeni kargaşa döneminin başlayacağı" iddiası

Tunus İşçi Partisi ise referanduma ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "referandumun ardından ülkede yeni bir kargaşa dönemine girileceğini" savundu.

Açıklamada, "Referandum başarısız oldu, referanduma sunulan yeni anayasa tam bir maskaralık. Bu büyük başarısızlığının mimarı (Kays Said) tüm meşruiyetini kaybetti. Kendine istifa etmekten başka bir yol bırakmadı." ifadelerine yer verildi.

Tunus'ta siyasi kriz ve yeni anayasa referandumu süreci

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendisine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.

Tunus Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, dün düzenlediği basın toplantısında, referandumuna katılımın yüzde 27,54 olarak gerçekleştiğini duyurmuştu.

Buasker, referandumun resmi olmayan ilk sonuçlarının ise 26 Temmuz Salı günü duyurulacağını belirtmişti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Aralık, Tunus, Güncel, Son Dakika

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