Tunus'ta muhalefet partilerinden yeni Anayasa referandumuna tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Tunus'ta muhalefet partilerinden yeni Anayasa referandumuna tepki

13.06.2022 20:35
Tunus'ta muhalefet partilerinden yeni Anayasa referandumuna tepki

Tunus'taki Nahda Hareketi, 2014 Anayasası'nın "Ülkenin dili Arapça, dini İslam" yazan birinci maddesinin kaldırılması girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

Tunus'taki Nahda Hareketi, 2014 Anayasası'nın "Ülkenin dili Arapça, dini İslam" yazan birinci maddesinin kaldırılması girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

Yeni Anayasa'nın oylamaya sunulacağı 25 Temmuz'daki referanduma ilişkin Nahda Hareketi yazılı açıklama yaptı.

Nahda Hareketi'nin 2014 Anayasası'na sadık kalacağı ve referandumu boykot edeceği yinelenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Otoriter ve bireysel yönetime meşruiyet kazandırmaktan başka bir amacı olmadığı günden güne ortaya çıkan referandumda, 2014 Anayasası'nın birinci maddesi olan 'Tunus'un dini İslam'dır' maddesini Anayasa'dan çıkarma girişimleri var."

Anayasa'daki değişikliklerin "halkın değişmez değerlerini yıkma girişimi olarak" değerlendirildiği açıklamada, Arap ve İslam kimliğinin devletin temelinde yer aldığı vurgulandı.

Yeni Cumhuriyet İçin Ulusal İstişare Komitesi Koordinatörü Anayasa Hukuku Profesörü Sadık Beliyd, geçen hafta yeni Anayasa'da "Devletin dini İslam'dır" maddesinin yer almayacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Afak Tunus Partisi referandumda "hayır" oyu kullanacak

Afak Tunus Partisinden yapılan yazılı açıklamada, referanduma katılım gösterileceği ancak "hayır" oyu kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Said'in projesine karşıyız. Ülkeyi bilinmezliğe sürükleyecek, sonuçları hesaplanmamış tehlike dolu bu yolu engellemek için referanduma katılarak hayır oyu vereceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Referandumu boykot etmenin Cumhurbaşkanı Said'i durdurmayacağı belirtilen açıklama, şöyle devam etti:

"Boş sandalye politikasının Cumhurbaşkanı Said'in planını uygulamasını engellemeyeceği gibi güçlenmesine katkı sağlayacağı inancındayız. Referanduma katılarak Said'in diktatörlük projesine direneceğiz."

Tunus'ta birçok siyasi parti ve STK, ulusal diyalog sürecinde ve yeni Anayasa'nın hazırlanmasında yer almadıkları gerekçesiyle referandumu boykot kararı almıştı.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

25 Temmuz 2021'de parlamentonun çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçim yapılacağını bildirdi.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

YORUMLAR
500
Tunus'ta hakimlerin başlattığı greve destekler sürüyor Tunus'ta hakimlerin başlattığı greve destekler sürüyor Tunus'ta 'ordunun itibarını zedelemek' ile suçlanan gazeteci tutuklandı Tunus'ta 'ordunun itibarını zedelemek' ile suçlanan gazeteci tutuklandı
Kaynak: AA

Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta muhalefet partilerinden yeni Anayasa referandumuna tepki - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:25 Merkez Bankası, Türk lirası cinsi reeskont kredisi kullanacak ihracatçılar için vadeleri uzatırken, faiz oranlarını da düşürdü
20:21 Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin yeni başkanı, İHKİB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Mustafa Gültepe oldu
20:06 Kitabında Fatih Terim'i yerden yere vurmuştu! Andrea Pirlo, imza töreninde konu hakkında konuştu
20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan 4. sondaj gemisinin isminin Abdülhamid Han olduğunu açıkladı
19:33 Fenerbahçe'nin kulübünün transferi Lincoln Henrique İstanbul'da!
19:21 Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğe getirdiği Andrea Pirlo'yu duyurma şekli İtalya'da büyük tepki çekti
19:13 Geri sayım başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te günlük 10 milyon metreküp Karadeniz gazı sisteme girecek
18:38 Bakan Nebati, 650 kişilik gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu
18:18 Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısından erken çıkmıştı! Konuyla ilgili açıklama geldi
18:15 Mars'ın Aonia Terra bölgesinde dev bir çukur tespit edildi! Çukurun altında koca bir şehir büyüklüğünde alan mevcut
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 20:40:27. #1.11#
SON DAKİKA: Tunus'ta muhalefet partilerinden yeni Anayasa referandumuna tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement