Tunus'ta muhalefet partilerinden yeni Anayasa referandumuna tepki

Tunus'taki Nahda Hareketi, 2014 Anayasası'nın "Ülkenin dili Arapça, dini İslam" yazan birinci maddesinin kaldırılması girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

Yeni Anayasa'nın oylamaya sunulacağı 25 Temmuz'daki referanduma ilişkin Nahda Hareketi yazılı açıklama yaptı.

Nahda Hareketi'nin 2014 Anayasası'na sadık kalacağı ve referandumu boykot edeceği yinelenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Otoriter ve bireysel yönetime meşruiyet kazandırmaktan başka bir amacı olmadığı günden güne ortaya çıkan referandumda, 2014 Anayasası'nın birinci maddesi olan 'Tunus'un dini İslam'dır' maddesini Anayasa'dan çıkarma girişimleri var."

Anayasa'daki değişikliklerin "halkın değişmez değerlerini yıkma girişimi olarak" değerlendirildiği açıklamada, Arap ve İslam kimliğinin devletin temelinde yer aldığı vurgulandı.

Yeni Cumhuriyet İçin Ulusal İstişare Komitesi Koordinatörü Anayasa Hukuku Profesörü Sadık Beliyd, geçen hafta yeni Anayasa'da "Devletin dini İslam'dır" maddesinin yer almayacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Afak Tunus Partisi referandumda "hayır" oyu kullanacak

Afak Tunus Partisinden yapılan yazılı açıklamada, referanduma katılım gösterileceği ancak "hayır" oyu kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Said'in projesine karşıyız. Ülkeyi bilinmezliğe sürükleyecek, sonuçları hesaplanmamış tehlike dolu bu yolu engellemek için referanduma katılarak hayır oyu vereceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Referandumu boykot etmenin Cumhurbaşkanı Said'i durdurmayacağı belirtilen açıklama, şöyle devam etti:

"Boş sandalye politikasının Cumhurbaşkanı Said'in planını uygulamasını engellemeyeceği gibi güçlenmesine katkı sağlayacağı inancındayız. Referanduma katılarak Said'in diktatörlük projesine direneceğiz."

Tunus'ta birçok siyasi parti ve STK, ulusal diyalog sürecinde ve yeni Anayasa'nın hazırlanmasında yer almadıkları gerekçesiyle referandumu boykot kararı almıştı.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

25 Temmuz 2021'de parlamentonun çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçim yapılacağını bildirdi.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.