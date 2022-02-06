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Tunus'ta muhalif lider Şükri Beliyd ölümünün 9. yılında anıldı - Son Dakika

Tunus'ta muhalif lider Şükri Beliyd ölümünün 9. yılında anıldı

06.02.2022 17:11
Tunus'ta muhalif lider Şükri Beliyd ölümünün 9. yılında anıldı

Tunus'ta 6 Şubat 2013'te uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Demokrat Yurtseverler Partisi Genel Sekreteri Şükrü Beliyd için anma etkinliği düzenlendi.

Tunus'ta 6 Şubat 2013'te uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Demokrat Yurtseverler Partisi Genel Sekreteri Şükrü Beliyd için anma etkinliği düzenlendi.

Başkent Tunus'un merkezinde yer alan İnsan Hakları Meydanı'nda gerçekleştirilen eyleme, Demokrat Yurtseverler Partisi, Halk Hareketi ve Tunus Genel İşçi Sendikası üyelerinin yanı sıra çok sayıda aktivist ve farklı siyasi görüşten parti temsilcisi katıldı.

Burada, 2013 yılında düzenlenen suikastın faillerinin ortaya çıkarılması çağrısı yapılarak, "Bağımsız yargı her şeydir", "Ulusal egemenlik önceliğimiz", "Halk yargıda arınma istiyor" yazan pankartlar ve Beliyd'in fotoğrafları taşındı.

Tunus'taki sol eğilimli Demokrat Yurtseverler Partisi Genel Sekreteri Beliyd, 6 Şubat 2013'te evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Beliyd suikastının ardından düzenlenen protestolar nedeniyle aralarında Nahda Hareketi'nin de bulunduğu koalisyon hükümetinin başındaki Hammadi Cibali, "uzlaşı ve diyalog" amacıyla istifasını sunmuştu.

Geçen yıllar içinde suikastla ilgili soruşturmada ciddi bir ilerleme kaydedilememesi muhalefetin yoğun eleştirilerine neden oluyor.

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İnsan Hakları, Saldırı, Tunus, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta muhalif lider Şükri Beliyd ölümünün 9. yılında anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunus'ta muhalif lider Şükri Beliyd ölümünün 9. yılında anıldı - Son Dakika
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