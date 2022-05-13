Tunus'ta muhalif parti liderine "kamu düzenini bozmak" suçlamasıyla soruşturma - Son Dakika
Üye Girişi

Tunus'ta muhalif parti liderine "kamu düzenini bozmak" suçlamasıyla soruşturma

13.05.2022 23:55
Tunus'ta muhalif parti liderine "kamu düzenini bozmak" suçlamasıyla soruşturma

Tunus'taki Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi hakkında "kamu düzenini bozmak ve hükümetin işlerini aksatmak" suçlamasıyla soruşturma açıldığı belirtildi.

Tunus'taki Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi hakkında "kamu düzenini bozmak ve hükümetin işlerini aksatmak" suçlamasıyla soruşturma açıldığı belirtildi.

Genel Sekreter Şevaşi, konuyla ilgili Facebook sayfasından açıklama yaptı.

Şevaşi, "Az önce Tunus'taki Avukatlar Sendikası şubesi tarafından, hakkımda 'kamu düzenini bozmak ve hükümetin işlerini aksatmak' suçlamasıyla Bin Arus Asliye Mahkemesine sevk etme kararı alındığı konusunda bilgilendirildim." ifadesini kullandı.

Genel Sekreter Şevaşi, kararın, Cumhurbaşkanı Kays Said'in talimatıyla ve Adalet Bakanı Leyla Ceffal'ın talebiyle alındığını iddia etti.

Kendisine yöneltilen suçlama hakkında ayrıntı vermeyen Şevaşi, 12 Mayıs'ta bir radyo programında yaptığı açıklamada, Başbakan Necla Buden'in Cumhurbaşkanı Kays Said'e istifasını sunduğunu ancak Said'in istifayı kabul etmediğini öne sürmüştü.

Şevaşi, 28 Eylül 2021'de yaptığı başka bir açıklamada ise Cumhurbaşkanı Said'in yasama ve yürütme yetkilerini devraldığı olağanüstü kararlarına karşı kendi partisinin de aralarında bulunduğu 4 partinin bir araya gelerek Demokratik Güçler İttifakı'nı kurduğunu bildirmişti.

Tunuslu siyasi lider, İlyas el-Fahfah'ın 20 Şubat 2020'de kurduğu hükümette Ağustos 2020'ye kadar Tunus Devlet Mülkleri Bakanı olarak görev yapmıştı.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçim yapılacağını bildirdi.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

YORUMLAR
500
Tunus Cumhurbaşkanı Said ve Mısır Başbakanı Medbuli 'bölgesel meseleleri' görüştü Tunus Cumhurbaşkanı Said ve Mısır Başbakanı Medbuli 'bölgesel meseleleri' görüştü Büro-İş'ten Artan Kira Fiyatlarına Çadırlı Protesto: 'Bir Ev Hayalimiz Vardı Onu da Yıktılar' Büro-İş'ten Artan Kira Fiyatlarına Çadırlı Protesto: 'Bir Ev Hayalimiz Vardı Onu da Yıktılar'

cumhurbaşkanı, Tunus, Gazi, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta muhalif parti liderine 'kamu düzenini bozmak' suçlamasıyla soruşturma - Son Dakika


Son Dakika
23:06 Erdoğan'ın konuşma yaptığı AKM önünde bir kişi üzerinde 3 tabancayla yakalandı
23:04 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak katleden anne, ifade verdi: Neden yaptığımı bilmiyorum
23:02 Manisa'da 20 dakikalık yağış caddeleri sular altında bıraktı!
22:31 AK Partili Şamil Tayyar, Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşım yaptı, açıklama yapmadan gönderiyi kaldırdı!
22:14 Beyaz Saray sözcüsü Psaki, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç açıklamalarından sonra konuştu: Türkiye'nin konumunu netleştirmeye çalışıyoruz
21:50 HDP öncülüğünde bir araya gelen Demokrasi İttifakı'ndan 'Kaftancıoğlu' açıklaması: Muhalefet sindirilmek isteniyor
21:42 Gübre fabrikasında yaşanan zehirli gaz sızıntısı can aldı! 2 işçi yaşamını yitirdi
21:40 Dekolte kıyafetiyle Ahmet Çakar tarafından eleştirilen Melis Sezen ilk kez konuştu: Ruhumuz nasıl isterse öyle
20:54 Gazeteci Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili BM'den açıklama geldi: Savaş suçu teşkil edebilir
20:13 Pençe-Kilit Operasyonu'ndan yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü 3 askerimiz yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 23:59:11. #1.13#
SON DAKİKA: Tunus'ta muhalif parti liderine "kamu düzenini bozmak" suçlamasıyla soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement