Tunus'ta muhalif parti Meclis oturumunu engellemek için Genel Kurulu işgal etti - Son Dakika

Tunus'ta muhalefetteki Özgür Anayasa Partisi milletvekilleri, Katar Kalkınma Fonu'nun ülkedeki faaliyetlerini de içeren bir dizi yasa tasarısının oylanacağı Meclis oturumuna mahkeme yoluyla engel olamayınca Meclis Genel Kurulunu işgal etti.

Özgür Anayasa Partisi Başkanı Abir Musi ile milletvekillerinin, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ve iki yardımcısının Meclis Genel Kurulundaki makamlarını işgal etmesi üzerine oturum Genel Kurul yerine parlamentoya ait bir başka binada yapıldı.

Musi'nin, Meclis Başkanı Gannuşi hakkında "Katar Kalkınma Fonu'nun Tunus'taki faaliyetlerini yoğunlaştırmasına imkan tanıyacak anlaşmanın oylanacağı oturumu Meclis çalışmalarında sahtekarlık yaparak 29 Haziran Salı günkü Genel Kurul oturumuna dahil ettiği" iddiasıyla açtığı dava dün mahkeme tarafından reddedilmişti.

Özgür Anayasa Partisi Başkanı Musi ve parlamentodaki grubu, Tunus'ta teamüllere aykırı muhalif eylemleri nedeniyle başta siyasiler olmak üzere birçok kesimin ağır eleştirilerine hedef oluyor.

Tunus Meclisi, daha önce de buna benzer eylemleri nedeniyle, parlamentonun çalışmalarına engel oldukları ve devletin saygınlığını zedeledikleri gerekçesiyle Musi ve arkadaşlarını kınayan açıklamalar yayımlamıştı.

Musi, yaptığı açıklamalarda eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali'nin devrildiği 2011'deki devrime karşı olduğunu ve Nahda Hareketi karşıtlığını açıkça dile getirmeyi sürdürüyor.