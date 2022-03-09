Tunus'ta muhalifler, geçici Yüksek Yargı Konseyi üyelerinin atanmasını reddediyor - Son Dakika

Demokratik Akım Partisi, Cumhuriyetçi Parti ve Demokratik Çalışma ve Özgürlükler Bloku tarafından oluşturulan Sosyal Demokrat Partiler Koordinasyonu ve ülkedeki demokrat şahsiyetler, Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından geçici Yüksek Yargı Konseyi üyelerinin atanmasını şiddetle kınadı.

Koordinasyon tarafından yayınlanan ortak açıklamada, yeni atanan konsey üyelerinin "Yargı organını değil, yargı içindeki yürütme erkini temsil ettikleri, yasal Yargı Konseyinin feshine ilişkin kararnamede belirtilenlere uyarınca emirlere uydukları" kaydedildi.

Açıklamada, "Koordinasyon, Yargı reformunun istisnai tedbirlerle gerçekleşmesinin mümkün olmadığını belirttiğinden dolayı, meşru yargı makamına yönelik bu yeni darbe adımını şiddetle kınamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Ülkedeki tüm hayat dolu güçlere, Tunus yargısının, kendisini tehdit eden bütün tehlikelerden korunması için yapıcı ve ciddi bir diyalog içine girilmesi çağrısı yaptı.

Koordinasyon ayrıca yaptığı çağrıda, "muhalif güçler arasında sürüngen tek adam yönetimi ve herkese dişlerini göstererek tehdit eden tiranlığa son vermek için bir vizyon geliştirmelidir" dendi.

Cumhurbaşkanı Said, 7 Mart'ta geçici Yüksek Yargı Konseyi üyelerinin atamalarını yapmıştı.

Said'in olağanüstü kararları ve Yüksek Yargı Konseyinin feshi

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 7 Şubat'ta da Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanlığından 12 Şubat'ta yapılan açıklamada, Yüksek Yargı Konseyini fesheden ve yerine geçici bir konsey oluşturulmasını öngören kararnamenin Said tarafından imzalandığı bildirildi.

Ülkedeki siyasi ve sivil toplumdan birçok kesim Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.