Tunus'ta muhalifler, geçici Yüksek Yargı Konseyi üyelerinin atanmasını reddediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tunus'ta muhalifler, geçici Yüksek Yargı Konseyi üyelerinin atanmasını reddediyor

09.03.2022 02:58
Tunus'ta muhalifler, geçici Yüksek Yargı Konseyi üyelerinin atanmasını reddediyor

Demokratik Akım Partisi, Cumhuriyetçi Parti ve Demokratik Çalışma ve Özgürlükler Bloku tarafından oluşturulan Sosyal Demokrat Partiler Koordinasyonu ve ülkedeki demokrat şahsiyetler, Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından geçici Yüksek Yargı Konseyi üyelerinin atanmasını şiddetle kınadı.

Demokratik Akım Partisi, Cumhuriyetçi Parti ve Demokratik Çalışma ve Özgürlükler Bloku tarafından oluşturulan Sosyal Demokrat Partiler Koordinasyonu ve ülkedeki demokrat şahsiyetler, Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından geçici Yüksek Yargı Konseyi üyelerinin atanmasını şiddetle kınadı.

Koordinasyon tarafından yayınlanan ortak açıklamada, yeni atanan konsey üyelerinin "Yargı organını değil, yargı içindeki yürütme erkini temsil ettikleri, yasal Yargı Konseyinin feshine ilişkin kararnamede belirtilenlere uyarınca emirlere uydukları" kaydedildi.

Açıklamada, "Koordinasyon, Yargı reformunun istisnai tedbirlerle gerçekleşmesinin mümkün olmadığını belirttiğinden dolayı, meşru yargı makamına yönelik bu yeni darbe adımını şiddetle kınamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Ülkedeki tüm hayat dolu güçlere, Tunus yargısının, kendisini tehdit eden bütün tehlikelerden korunması için yapıcı ve ciddi bir diyalog içine girilmesi çağrısı yaptı.

Koordinasyon ayrıca yaptığı çağrıda, "muhalif güçler arasında sürüngen tek adam yönetimi ve herkese dişlerini göstererek tehdit eden tiranlığa son vermek için bir vizyon geliştirmelidir" dendi.

Cumhurbaşkanı Said, 7 Mart'ta geçici Yüksek Yargı Konseyi üyelerinin atamalarını yapmıştı.

Said'in olağanüstü kararları ve Yüksek Yargı Konseyinin feshi

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 7 Şubat'ta da Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanlığından 12 Şubat'ta yapılan açıklamada, Yüksek Yargı Konseyini fesheden ve yerine geçici bir konsey oluşturulmasını öngören kararnamenin Said tarafından imzalandığı bildirildi.

Ülkedeki siyasi ve sivil toplumdan birçok kesim Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Tunus'ta Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı istifa etti Son dakika haberi: Tunus'ta Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı istifa etti Son dakika gündem: Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said geçici yargı konseyinin üyelerini atadı Son dakika gündem: Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said geçici yargı konseyinin üyelerini atadı

Cumhuriyetçi Parti, cumhurbaşkanı, Tunus, Yargı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta muhalifler, geçici Yüksek Yargı Konseyi üyelerinin atanmasını reddediyor - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Çeyrek finale yükseldiler! Bayern Münih, Salzburg'u 7-1 mağlup etti
00:43 Zelenski isyan etti! Dünya liderlerine seslenerek: 13 gündür sadece söz veriyorsunuz
00:14 Film senaryosu değil gerçek! Şahıs refakatçi kılığına girip husumetlisini vurdu
00:05 İlklerin maçı oldu! Bayern Münih'in ilk yarıdaki üstünlüğü taraftarı sinirlendirdi
23:55 Uçuşu olanlar dikkat! THY, iki havalimanındaki bazı seferlerini iptal etti
23:53 TFF'ye bir tepki de Fenerbahçe'den geldi: Türk futbolu kimlerin elinde?
23:52 NATO'nun 8 Mart paylaşımındaki detay dikkat çekti! Kamuflajının üzerinde Nazizm sembolü yer aldı
23:24 Hakem kararında "Kulüpler Birliği'nin etkisi var" iddiasına jet yanıt: Hiçbir şekilde bilgimiz yok
23:18 Geri sayım başladı! Uygun fiyatlı iPhone SE 2022 tanıtıldı
23:14 FIFA'dan Ukrayna ve Rusya kararı! Yarı final maçını haziran ayına erteledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 03:05:36. #1.11#
SON DAKİKA: Tunus'ta muhalifler, geçici Yüksek Yargı Konseyi üyelerinin atanmasını reddediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement