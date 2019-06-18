Son Dakika Haberleri: Tunus'ta Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Tunus'ta Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

1 saat önce

Tunus'ta çok sayıda kişi, dün mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Tunus'ta Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]
Tunus'ta çok sayıda kişi, dün mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Mursi'nin vefatının ardından sosyal medya aracılığıyla yapılan çağrılar üzerine çok sayıda Tunuslu, başkentin merkezindeki hükümet binası yakınında bir araya geldi.
Tunuslular, Mısır'daki darbe karşıtlarının sembolü olan Rabia işareti yaparak, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıtı sloganlar attı.
Hükümet binası yakınında gıyabi cenaze namazı kılmak isteyen Tunuslulara güvenlik güçleri engel oldu. Bunun üzerine gıyabi cenaze namazı başka bir alanda kılındı.
Tunuslu Sosyoloji Araştırmacısı Habib el-Cemili, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mısır'daki devrimin ölmediğini belirtmek için bu gösteriye katıldım. Mursi özgürlük ve demokrasi için hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.
Cemili, gıyabi cenaze namazının güvenlik güçlerince engellenmesine de anlam veremediğini kaydetti.
Mahkeme salonunda vefat etmişti
Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67), yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında dün hayatını kaybetmişti.
Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk cumhurbaşkanı olmuştu.
Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:57 Kaynak: AA
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