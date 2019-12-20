Tunus'ta Nahda Hareketi, 3 partiyle hükümeti kurma konusunda uzlaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunus'ta Nahda Hareketi, 3 partiyle hükümeti kurma konusunda uzlaştı - Son Dakika

Tunus'ta Nahda Hareketi, 3 partiyle hükümeti kurma konusunda uzlaştı

6 saat önce

Tunus'ta seçimlerde birinci parti olan Nahda Hareketi, hükümeti kurabilmek için 3 partiyle uzlaşı sağladı.

Tunus'ta Nahda Hareketi, 3 partiyle hükümeti kurma konusunda uzlaştı, System.String[]

Tunus'ta seçimlerde birinci parti olan Nahda Hareketi, hükümeti kurabilmek için 3 partiyle uzlaşı sağladı.

Nahda Hareketi Sözcüsü İmad el-Humeyri AA muhabirine yaptığı açıklamada, 52 milletvekili bulunan Nahda Hareketinin, 22 milletvekili olan Demokratik Akım, 15 milletvekili olan Halk Hareketi ve 14 milletvekili olan Yaşasın Tunus partileriyle hükümet kurma konusunda uzlaşı sağladığını söyledi.

Humeyri, dört partinin toplamda 103 milletvekilinin bulunduğuna işaret ederek, "Prensipte anlaşma sağlandı. Şimdi her parti bu konuyu kendi içinde tartışacak." dedi.

İmad el-Humeyri, kurulacak hükümetin güvenoyu alabilmesi için 109 milletvekiline ihtiyaç olduğunu da kaydetti.

Bu arada Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Habib el-Cemili, Nahda Hareketinin üst düzey isimleriyle bir araya geldi.

Cemili, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, hükümetin kurulması konusunda, "Görüşmeler gayet olumlu ilerliyor. Yarın bu görüşmeler sonuçlanacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Kays Said, 15 Kasım'da Nahda Hareketinin önerisiyle Habib el-Cemli'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Cumhurbaşkanı, Milletvekili, Hükümet, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Gül, tarikat liderinin elini öptüğü görüntüye ilişkin açıklama yaptı
Meclis'in 10. partisi Demokratik Bölgeler Partisi oldu Yerli otomobille ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Elektrikle çalışacak, biri sürpriz üç modeli tanıtılacak Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı

Son Dakika Haberleri
04:09 Yolcu otobüsü, otomobil ve TIR'a çarptı: 9 yaralı - Son Dakika
04:08 Yolcu otobüsü, otomobil ve tır'a çarptı 9 yaralı - Son Dakika
04:03 Motosiklet bariyerlere çarptı 1 ölü - Son Dakika
03:58 İstanbul'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
03:57 MOTOSİKLET BARİYERLERE ÇARPTI 1 ÖLÜ - Son Dakika
00:56 Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
23:54 Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 04:11:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunus'ta Nahda Hareketi, 3 partiyle hükümeti kurma konusunda uzlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]