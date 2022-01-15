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Tunus'ta Nahda Hareketi, devrimin yıl dönümündeki gösterilere müdahale edilmesini kınadı - Son Dakika

Tunus'ta Nahda Hareketi, devrimin yıl dönümündeki gösterilere müdahale edilmesini kınadı

15.01.2022 18:02
Tunus'ta Nahda Hareketi, devrimin yıl dönümündeki gösterilere müdahale edilmesini kınadı

Tunus'ta Nahda Hareketi, Yasemin Devrimi'nin 11'inci yıl dönümünde başkent Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de aldığı "olağanüstü kararları" protesto eden eylemcilere müdahale edilmesini kınadı.

Tunus'ta Nahda Hareketi, Yasemin Devrimi'nin 11'inci yıl dönümünde başkent Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de aldığı "olağanüstü kararları" protesto eden eylemcilere müdahale edilmesini kınadı.

Nahda Hareketi yaptığı yazılı açıklamada, dün, polisin başkentin merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'ne doğru yürüyen göstericilere müdahale etmesini ve barışçıl göstericilerin ifade özgürlüğüne engel olunmasını şiddetle kınadığını duyurdu.

Göstericilere kirli tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale edildiği kaydedilen açıklamada, göstericilere yönelik şiddet olaylarının durması, gözaltındakilerin serbest bırakılması ve Tunus Ulusal İşkenceyi Önleme Komitesi ve avukatların bu kişilere ulaşarak durumlarını inceleyebilmesi istendi.

Tunus İşçi Partisi de Yasemin Devrimi'nin 11'inci yıl dönümünde düzenlenen gösterilere müdahale edilmesini kınadı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, polisin gösterilere yönelik müdahalesi "ifade özgürlüğünün baskı altına alınması" olarak nitelendirilerek, tüm demokratik güçlerin, bu baskıcı yaklaşıma karşı çıkması çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca gösterilerde İşçi Partisi üyesi bir kişinin gözaltına alınması da kınandı.

Tunus Gazeteciler Sendikasından yapılan yazılı açıklamada da güvenlik güçlerinin Cumhurbaşkanı Said'in aldığı "olağanüstü kararlara" karşı düzenlenen protestoları takip eden gazetecilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Protestocuların Habib Burgiba Caddesi'ne girme girişimi sırasında güvenlik güçlerinin gazetecileri ve foto muhabirlerini hedef aldığı 20'den fazla saldırı kaydedilen açıklamada, gazetecilerin özel yelekler giymelerine rağmen hedef alındığına işaret edildi.

Gösteriler sırasında görevlerini yapan 4 basın mensubunun gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, "güvenlik güçlerinin uyguladığı barbarca şiddet ve tutuklamalar" kınandı.

Tunus'ta dün Yasemin Devrimi'nin 11'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen gösterilere katılanlar, başkentin merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'ne yürümek istemiş, polis, yaya giriş-çıkışına kapatılan caddeye girmeye çalışan eylemcilere tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etmişti.

Göstericiler, "Akan şehit kanlarına vefa istiyoruz", "Tek adam yönetimine hayır, Anayasa'ya dönüşe evet", "Darbeye hayır" sloganları atmıştı.

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurmuş ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmıştı.

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cumhurbaşkanı, Protesto, Tunus, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta Nahda Hareketi, devrimin yıl dönümündeki gösterilere müdahale edilmesini kınadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunus'ta Nahda Hareketi, devrimin yıl dönümündeki gösterilere müdahale edilmesini kınadı - Son Dakika
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