Tunus'ta Nahda Hareketi, Fahfah'ın kuracağı hükümete katılacak - Son Dakika
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Tunus'ta Nahda Hareketi, Fahfah'ın kuracağı hükümete katılacak

6 saat önce

Tunus'ta Nahda Hareketi Partisi, İlyas el-Fahfah'ın kuracağı hükümete katılma ve güvenoyu verme kararı aldı.

Tunus'ta Nahda Hareketi, Fahfah'ın kuracağı hükümete katılacak, System.String[]

Tunus'ta Nahda Hareketi Partisi, İlyas el-Fahfah'ın kuracağı hükümete katılma ve güvenoyu verme kararı aldı.

Nahda Hareketi Yürütme Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "hükümetin yapısı ve bileşimi konusunda çekinceleri bulunmasına karşın istişare görüşmelerinde bazı olumlu gelişmeler gözlemlendiği" ifade edildi.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Fahfah'ın siyasi yelpazeyi geniş tutmak için diğer siyasi partilere açık olduğunu ifade etmesinin takdir edildiği belirtilen açıklamada, bu nedenle Fahfah'ın kuracağı hükümete katılma ve güvenoyu verme kararı alındığı bildirildi.

Hükümete katılma kararının, Fahfah'ın kabinesinde daha verimli ve dengeli hale gelecek şekilde değişiklik yapılmasının ardından alındığı kaydedilen açıklamada, özellikle komşu ülke Libya'da yaşanan savaş tehlikesinin yanı sıra ülke içindeki sosyal ve ekonomik şartların, yönetimin yeni bir hükümete teslim edilmesini gerekli kıldığı dile getirildi.

Hükümetin kurulma süreci

Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni, 15 Şubat'ta, "ulusal hükümet kurulması" talebini yerine getirmemesi nedeniyle Fahfah'ın hükümetine katılmayacaklarını açıklamıştı.

Fahfah da Cumhurbaşkanı Kays Said ile kabine listesinde değişikliğe gidilmesi konusunu görüştüğünü ve anayasanın tanıdığı 20 Şubat'a kadarki süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye karar verdiklerini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Said de 17 Şubat'ta, yeni hükümetin güvenoyu alamaması halinde parlamentoyu feshederek erken seçim kararı alacağını söylemişti.

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:44 Kaynak: AA
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