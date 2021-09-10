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Tunus'ta Nahda Hareketi feshettiği Yürütme Kurulu'nda yeniden yapılanmaya gitti - Son Dakika

Tunus'ta Nahda Hareketi feshettiği Yürütme Kurulu'nda yeniden yapılanmaya gitti

10.09.2021 13:29
Tunus'ta Nahda Hareketi feshettiği Yürütme Kurulu'nda yeniden yapılanmaya gitti, System.String[]

Tunus Meclisinin birinci partisi Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını durdurduğu ve olağanüstü yetkileri elinde topladığı kararları üzerine partinin önceden feshettiği karar alma mekanizması Yürütme Kurulunu yeniden yapılandırdı.

Tunus Meclisinin birinci partisi Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını durdurduğu ve olağanüstü yetkileri elinde topladığı kararları üzerine partinin önceden feshettiği karar alma mekanizması Yürütme Kurulunu yeniden yapılandırdı.

Nahda Hareketi'nin iç işlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Nureddin el-Buheyri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yürütme Kurulunun 40 üyeden 19 üyeye düşürüldüğünü söyledi.

Hareketin, 25 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Kays Said'in başbakanı azlettiği, Meclisin çalışmalarını dondurduğu ve olağanüstü yetkileri elinde topladığı krizi yönetmek için yeniden yapılanmaya gittiğini aktaran Buheyri, Hareketin aralık ayında planladığı genel kurulu daha etkin gerçekleştirebilmek için de değişiklik yapıldığını söyledi.

Buheyri, Hareket içindeki yeni yapılanmada Başkan Raşid el-Gannuşi'nin yanı sıra farklı görevlerde, kendisinin de Hareketin iç işlerinden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini üstlendiğini, 5 ayrı başkan yardımcısının belirlendiğini aktardı.

Öte yandan Nahda Hareketi'nin yaptığı bir açıklamada Hareketin lideri ve aynı zamanda Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin, Yürütme Kurulundaki değişikliği Şura Konseyine sunacağı belirtildi. Ancak, Şura Konseyinin bir sonraki toplantısına ilişkin herhangi bir tarih verilmedi.

Hareket içinde istifalar

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz'daki kararlarının ardından devrimden bugüne siyasetin merkezinde yer alan ve Meclisteki 217 sandalyeden 52 milletvekiliyle temsil edilen Nahda Hareketi içinde de lider kadroya yönelik genel kongrenin sürekli ertelenmesi, değişikliklerin arzu edilen dönüşümü getirmediği yönünde eleştiriler yükseldi ve istifalar yaşandı.

Son olarak, yeni Yürütme Kurulunun geçen hafta gerçekleştirdiği toplantının ardından partinin lider kadrosunda bulunan Süleyman Şabani, sosyal medya hesabı üzerinden Nahda'dan istifa ettiğini açıkladı.

Şabani, paylaşımında "Yaşananlar, Gannuşi'nin halkın mesajını anlamadığı ve anlayamayacağının kanıtıdır." ifadelerine yer verdi.

Nahda Hareketi Milletvekili Yemine ez-Zuğlami, sosyal medya paylaşımında Şabani'nin istifasını "büyük bir kayıp" şeklinde nitelendirirken "ileride Hareket içinden başka istifalar olabileceğini" savundu.

Hareketin önde gelen isimlerinden El-Arbi el-Kasımi de "Nahda Hareketi'nin Şura Konseyinin önerisi olmaksızın kurduğu hiçbir Yürütme Kurulunun meşruiyeti yoktur ve benim açımdan bağlayıcılığı yoktur. Harekete ve ülkeye karşı nazik davranın." ifadesini kullandı.

Aynı şekilde son dönemde, Hareketin yöneticilerinden Abdulhamid el-Cellasi ve İmad el-Hammami gibi isimler de partiden yollarını ayırma kararı almıştı.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararları

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Said, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıklamıştı.

Ülke içinde bazı kesimler Said'in bu kararını desteklerken, Meclis içindeki partilerin çoğunluğu Cumhurbaşkanı'nın bu kararlarıyla "Anayasa'yı ihlal ettiğini" belirtmişti.

Nahda Hareketi de ilk aşamada gelişmeleri "anayasal bir darbe girişimi" şeklinde tanımlamıştı. Ancak, Hareket daha sonra Said'e ve ülkedeki tüm siyasi aktörlere diyalog teklifi yaparak, "Cumhurbaşkanı'nın kararlarının reform için fırsata çevrilmesi gerektiği" yönünde açıklama yapmıştı. Bu dönemde parti içinden Gannuşi'ye istifa çağrıları gelmişti.

Tunus'ta dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından bazı milletvekilleri ifadeye çağrılmış, bazıları gözaltına alınmış ve aralarında üst düzey bürokratların da yer aldığı bazı isimler hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Said, bir aylık sürenin dolmasının ardından Meclisin çalışmalarının durdurulması dahil, olağanüstü yetkileri elinde topladığı kararların "ülkedeki tehlike durumu geçmediği gerekçesiyle ikinci bir emre kadar uzatıldığını" bildirmişti.

Togo Cumhuriyeti, Meclis Başkanı, cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta Nahda Hareketi feshettiği Yürütme Kurulu'nda yeniden yapılanmaya gitti - Son Dakika


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