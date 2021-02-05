Tunus'ta Nahda Hareketi, güvenoyu alan bakanların göreve başlamasına izin verilmesini istedi - Son Dakika

Tunus'ta Nahda Hareketi, güvenoyu alan bakanların göreve başlamasına izin verilmesini istedi

05.02.2021 01:27
Tunus'ta Nahda Hareketi, güvenoyu alan bakanların göreve başlamasına izin verilmesini istedi, System.String[]

Tunus'ta Nahda Hareketi, Hişam el-Meşişi hükümetine destek verdiğini açıklayarak, güvenoyu alan yeni bakanların görevlerine başlamalarına izin verilmesi çağrısında bulundu.

Tunus'ta Nahda Hareketi, Hişam el-Meşişi hükümetine destek verdiğini açıklayarak, güvenoyu alan yeni bakanların görevlerine başlamalarına izin verilmesi çağrısında bulundu.

Nahda Hareketi'nden, Başbakan Meşişi'nin kabinedeki 11 bakanla ilgili değişikliğine ilişkin 27 Ocak'ta meclisten güvenoyu alınmasına rağmen yeni bakanların halen yemin ederek göreve başlamamasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, hükümetin desteklendiği ve ülkenin karşılaştığı zorlukların üstesinden gelinebilmesi için yeni bakanların yemin ederek göreve başlamasına izin verilmesi istendi.

Devlet kurumlarının vatana hizmet için entegre şekilde çalışmasının ehemmiyetine işaret edilen açıklamada, ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve sosyal tıkanmışlık halinin hafifletilmesi amacıyla ulusal diyaloğa ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Hişam el-Meşisi'nin kabinede yaptığı ve 27 Ocak'ta meclisten güvenoyu alan kısmi revizyonun ardından bakanların yeminini kabul etmediğine dair resmi açıklama yapmadı. Ancak Said, yeni kabinenin mecliste güvenoyu almasının ardından yeni bakanlara yemin etmeleri için davet göndermedi.

Tunus'ta Başbakan Meşişi'nin 16 Ocak'ta gerçekleştirdiği; 25 bakandan 11'inde yaptığı revizyonla oluşturduğu yeni kabine, 27 Ocak'ta meclisten güvenoyu almıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Meşişi'nin gerçekleştirdiği kabine revizyonunu "anayasal prosedüre uyulmadığı" gerekçesiyle eleştirmişti.

Cumhurbaşkanı, Başbakan, Tunus, Ocak, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta Nahda Hareketi, güvenoyu alan bakanların göreve başlamasına izin verilmesini istedi - Son Dakika


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