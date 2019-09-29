Son Dakika Haberleri: Tunus'ta Nahda Hareketi'nden Al Arabiya televizyonuna dava
Son Dakika Güncel Haber

Tunus'ta Nahda Hareketi'nden Al Arabiya televizyonuna dava

24 dakika önce

Tunus'ta Nahda Hareketi, "Siyah Odalar.

Tunus'ta Nahda Hareketi'nden Al Arabiya televizyonuna dava, System.String[]

Tunus'ta Nahda Hareketi, "Siyah Odalar... Gizli Nahda Örgütünün Dönüşü" belgeselini yayınlayan Al Arabiya televizyonuna dava açacak.

Nahda Hareketi'nden Milletvekili Feride Labidi, partinin Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, "Nahda, Al Arabiya televizyonunu, sözde gizli örgütle ilgili yayınladığı belgeselden ötürü dava etmek için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar vermiştir." ifadesini kullandı.

Labidi, belgeselde Nahda ile ilgili geçen bilgilerin yalan, iftira ve Tunus'un içişlerine müdahale olduğunu, bununla, seçim kampanyası sürecinde seçmenlerin davranışlarını etkileme ve hareketin imajını zedelemenin amaçlandığını belirtti.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonunun cuma günü yayımladığı belgeselde, 2013'te Nahda liderliğindeki koalisyon hükümeti döneminde, sol eğilimli muhalif siyasetçiler Şukri Belıyd ve Muhammed el-Berahimi'nin uğradıkları suikast sonucu hayatlarını kaybettiği ifade edilmişti.

Belgeselde, Tunus İçişleri Bakanlığından çalınan belgelerin bulunduğu büyük bir deponun keşfedildiği, bu gizli belgelerin de Belıyd ve Berahimi suikastlarının nasıl planlandığını ortaya koyduğu kaydedilmişti.

Milletvekili, Facebook, Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Miss Turkey 2019'un 20 finalisti açıklandı
Kırmızı ışıkta geçen otomobilin kaza yapması sonucu 7 kişi yaralandı Fanlarından oyuncu Eda Ece'ye Kaptan Marvel kolajı ODTÜ'den İstanbul depremi açıklaması: 7'den büyük bir deprem üretebilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 04:30:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunus'ta Nahda Hareketi'nden Al Arabiya televizyonuna dava
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]