Tunus'ta Nahda Hareketi'nden ayrılan bir grup yeni parti kurdu - Son Dakika
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Tunus'ta Nahda Hareketi'nden ayrılan bir grup yeni parti kurdu

28.06.2022 16:49
Tunus'ta Nahda Hareketi'nden ayrılan bir grup yeni parti kurdu

Tunus'ta Nahda Hareketi'nden ayrılan bir grup, "Çalışma ve Başarı Partisi" adlı yeni bir siyasi parti kurduklarını açıkladı.

Tunus'ta Nahda Hareketi'nden ayrılan bir grup, "Çalışma ve Başarı Partisi" adlı yeni bir siyasi parti kurduklarını açıkladı.

"Yönetimin yanlış siyasi tercihlerini" gerekçe göstererek Eylül 2021'de Nahda Hareketi'nden ayrılanlardan eski Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki, düzenlediği basın toplantısında, "Çalışma ve Başarı Partisi"nin kuruluşunu duyurdu.

Ülkenin yaşadığı kriz ve Cumhurbaşkanı Kays Said'in darbe niteliğindeki kararlarına karşı stratejik bir adım olarak yeni partinin kurulduğunu söyleyen Mekki, Çalışma ve Başarı Partisi'nin, Tunus'u mevcut krizden çıkarmak için ekonomik ve siyasi ufuklara öncülük edecek bir hedefle yola çıktığını ifade etti.

Çalışma ve Başarı Partisi'nin muhafazakar, demokratik, sosyal ve ulusal olduğunu savunan Mekki, yeni partinin halkın değerlerine sahip çıkacağını söyledi.

Yeni partilerinde Cumhurbaşkanı Said'in politikalarına karşı olacaklarına dikkat çeken Mekki, bu bağlamda 25 Temmuz 2022'de yeni anayasa için planlanan referanduma karşı tutumlarını da sürdüreceklerini vurguladı.

Çalışma ve Başarı Partisi Genel Sekreteri Mekki, tercih ettikleri isimle ideolojik çekişmeler çıkmazının ötesinde çalışma ve başarıya odaklanacağını sözlerine ekledi.

Meclis'te birinci parti konumundaki Nahda Hareketi'nden 100'den fazla üye, geçen yıl eylül ayında "yönetiminin siyasi tercihlerini" eleştirerek istifa etmişti.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

25 Temmuz 2021'de parlamentonun çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Kaynak: AA

Hizb-i İslami Partisi, Eylül, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Nahda Hareketi'nden ayrılan bir grup yeni parti kurdu - Son Dakika

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