Tunus'ta Nahda Hareketi'nden "Parlamentonun yeniden çalışmaya başlaması" çağrısı - Son Dakika

Tunus Parlamentosundaki birinci parti Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanı Kays Said'e yeni bir başbakan atanması, Meclisin çalışmalarına yeniden başlaması ve anayasal sürece dönülmesi çağrısı yaptı.

Tunus Meclisindeki 217 sandalyenin 52'sine sahip Nahda Hareketi'nin Yürütme Kurulu düzenlediği toplantının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Tunus Cumhurbaşkanı'nın 25 Temmuz'da Anayasa'nın 80. maddesini gerekçe göstererek Parlamentonun çalışmalarını 30 gün boyunca durdurma kararından dönmesini talep edildi.

Açıklamada, "Bir an önce ulusal çıkarlara uygun bir başbakan atanmalı. Başbakanlığın etrafındaki kuşatma kaldırılmalı ve kamu hizmetleri normal akışına dönmeli." ifadeleri yer aldı.

Nahda Hareketi, ülkede henüz bir başbakanın bulunmayışı ve hükümet binası çevresinde güvenlik güçlerinin nöbet tutmasının "ülkedeki kamu hizmeti ihtiyaçlarının karşılanmasının ertelenmesine yol açtığını" vurguladı.

Hareket, Cumhurbaşkanı Said'e "Tunus Parlamentosunun çalışmalarının durdurulması kararından vazgeçmesi, bir an önce anayasal çerçeveye dönülmesi, Tunus'un demokratik tecrübesine karşı bu feci ihlalin sonlandırılması" çağrısı yaparak, açıklamasına şöyle devam etti:

"Siyasi krizler ancak diyalog yoluyla çözülebilir. Milli sorumluluk duygusu, Tunusluların birliğini, barışını gözetmeyi, demokratik sürece devam etmeyi, ülkenin yüksek çıkarlarını korumayı, Tunus'u tarihi rolünden uzaklaştıracak biçimde bölgesel ve uluslararası çatışmalardan uzak tutmayı gerektiriyor."

Tunus'ta meslekleri veya siyasi aktiviteleri nedeniyle "bazı kişilerin sadece sözlü emirlerle ev hapsinde tutulmaları, gözaltına alınmaları, seyahat yasağı getirilmeleri gibi yasal zeminden uzak keyfi uygulamaları reddettiğini" belirten Nahda Hareketi, ülkedeki siyasi atmosferin ağır ekonomik ve mali sonuçları olabileceği uyarısı yaptı.

Tunus Meclisinin birinci partisi, ülkedeki tüm siyasi aktörler ve insan hakları örgütlerini, Tunus demokrasisi ve halkının temel haklarını savunmak için Nahda Hareketi'nin diyalog çağrısına karşılık vermeye davet etti.

Tunus'ta ne oldu?

Arap Baharı'nın doğum yeri Tunus'ta belirli aralıklarla ve farklı şiddetlerde devam eden sosyal, ekonomik, politik ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kontrolden çıkmış sağlık krizi nedeniyle, Tunuslular 25 Temmuz'da kitleler halinde sokağa çıktı.

Gösteriler sırasında, ülkedeki yerleşik siyasete de yoğun tepki gösterildi. Bazı bölgelerde Meclisin en büyük partisi Nahda Hareketi'nin merkezlerine saldırılar düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurdu.

Said, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini duyurdu.

Tunus'ta bir kesim Cumhurbaşkanı'nın bu kararlarını havai fişeklerle kutladı. Ancak diğer bir kesim ise söz konusu adımların Anayasa'nın yanlış yorumu ve bir darbe girişimi olduğunu savundu.

Ülkede tüm gözlerin çevrildiği Said, olağanüstü yetkilerin kendisinde toplandığı kararların 30 günlük süresinde son 10 güne girilmesine rağmen henüz bir başbakan atamadı ve krizden çıkış için yol haritasını açıklamadı.

Tunus Cumhurbaşkanı, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada kendisinde olağanüstü yetkileri toplayan kararlar sonucunda Parlamento ve başbakanlığın çalışmalarının durdurulmasına rağmen "devletin çarklarının döndüğünü" savunmuştu.