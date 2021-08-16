Üye Girişi
Tunus'ta Nahda Hareketi'nden "Parlamentonun yeniden çalışmaya başlaması" çağrısı - Son Dakika

Tunus'ta Nahda Hareketi'nden "Parlamentonun yeniden çalışmaya başlaması" çağrısı

16.08.2021 16:37
Tunus'ta Nahda Hareketi'nden

Tunus Parlamentosundaki birinci parti Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanı Kays Said'e yeni bir başbakan atanması, Meclisin çalışmalarına yeniden başlaması ve anayasal sürece dönülmesi çağrısı yaptı.

Tunus Parlamentosundaki birinci parti Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanı Kays Said'e yeni bir başbakan atanması, Meclisin çalışmalarına yeniden başlaması ve anayasal sürece dönülmesi çağrısı yaptı.

Tunus Meclisindeki 217 sandalyenin 52'sine sahip Nahda Hareketi'nin Yürütme Kurulu düzenlediği toplantının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Tunus Cumhurbaşkanı'nın 25 Temmuz'da Anayasa'nın 80. maddesini gerekçe göstererek Parlamentonun çalışmalarını 30 gün boyunca durdurma kararından dönmesini talep edildi.

Açıklamada, "Bir an önce ulusal çıkarlara uygun bir başbakan atanmalı. Başbakanlığın etrafındaki kuşatma kaldırılmalı ve kamu hizmetleri normal akışına dönmeli." ifadeleri yer aldı.

Nahda Hareketi, ülkede henüz bir başbakanın bulunmayışı ve hükümet binası çevresinde güvenlik güçlerinin nöbet tutmasının "ülkedeki kamu hizmeti ihtiyaçlarının karşılanmasının ertelenmesine yol açtığını" vurguladı.

Hareket, Cumhurbaşkanı Said'e "Tunus Parlamentosunun çalışmalarının durdurulması kararından vazgeçmesi, bir an önce anayasal çerçeveye dönülmesi, Tunus'un demokratik tecrübesine karşı bu feci ihlalin sonlandırılması" çağrısı yaparak, açıklamasına şöyle devam etti:

"Siyasi krizler ancak diyalog yoluyla çözülebilir. Milli sorumluluk duygusu, Tunusluların birliğini, barışını gözetmeyi, demokratik sürece devam etmeyi, ülkenin yüksek çıkarlarını korumayı, Tunus'u tarihi rolünden uzaklaştıracak biçimde bölgesel ve uluslararası çatışmalardan uzak tutmayı gerektiriyor."

Tunus'ta meslekleri veya siyasi aktiviteleri nedeniyle "bazı kişilerin sadece sözlü emirlerle ev hapsinde tutulmaları, gözaltına alınmaları, seyahat yasağı getirilmeleri gibi yasal zeminden uzak keyfi uygulamaları reddettiğini" belirten Nahda Hareketi, ülkedeki siyasi atmosferin ağır ekonomik ve mali sonuçları olabileceği uyarısı yaptı.

Tunus Meclisinin birinci partisi, ülkedeki tüm siyasi aktörler ve insan hakları örgütlerini, Tunus demokrasisi ve halkının temel haklarını savunmak için Nahda Hareketi'nin diyalog çağrısına karşılık vermeye davet etti.

Tunus'ta ne oldu?

Arap Baharı'nın doğum yeri Tunus'ta belirli aralıklarla ve farklı şiddetlerde devam eden sosyal, ekonomik, politik ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kontrolden çıkmış sağlık krizi nedeniyle, Tunuslular 25 Temmuz'da kitleler halinde sokağa çıktı.

Gösteriler sırasında, ülkedeki yerleşik siyasete de yoğun tepki gösterildi. Bazı bölgelerde Meclisin en büyük partisi Nahda Hareketi'nin merkezlerine saldırılar düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurdu.

Said, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini duyurdu.

Tunus'ta bir kesim Cumhurbaşkanı'nın bu kararlarını havai fişeklerle kutladı. Ancak diğer bir kesim ise söz konusu adımların Anayasa'nın yanlış yorumu ve bir darbe girişimi olduğunu savundu.

Ülkede tüm gözlerin çevrildiği Said, olağanüstü yetkilerin kendisinde toplandığı kararların 30 günlük süresinde son 10 güne girilmesine rağmen henüz bir başbakan atamadı ve krizden çıkış için yol haritasını açıklamadı.

Tunus Cumhurbaşkanı, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada kendisinde olağanüstü yetkileri toplayan kararlar sonucunda Parlamento ve başbakanlığın çalışmalarının durdurulmasına rağmen "devletin çarklarının döndüğünü" savunmuştu.

cumhurbaşkanı, Başbakan, Anayasa, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta Nahda Hareketi'nden 'Parlamentonun yeniden çalışmaya başlaması' çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı 18:07 Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı! Yalçın Koşukavak'la yollar ayrıldı 17:54 Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı! Yalçın Koşukavak'la yollar ayrıldı Kastamonu Bozkurt'ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidinin mal varlığına el konuldu 17:36 Kastamonu Bozkurt'ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidinin mal varlığına el konuldu
Milli Savunma Bakanlığı'nda Afganistan toplantısı! Kabil'deki Türk Görev Kuvveti Komutanı da dahil oldu 17:31 Milli Savunma Bakanlığı'nda Afganistan toplantısı! Kabil'deki Türk Görev Kuvveti Komutanı da dahil oldu Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz 17:04 Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz Bozkurt'ta çocukluk arkadaşı çiftin kader ortaklığı! Aynı acıyı yaşadılar 16:42 Bozkurt'ta çocukluk arkadaşı çiftin kader ortaklığı! Aynı acıyı yaşadılar
Kız arkadaşına sürpriz hazırlayan adam gürültüden rahatsız olan komşuyu vurdu 15:50 Kız arkadaşına sürpriz hazırlayan adam gürültüden rahatsız olan komşuyu vurdu Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı 15:41 Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı

Son Dakika Haberleri
18:09 Selin yıkıma uğrattığı Sinop'ta tomrukların arasından cansız kadın bedeni çıktı
18:06 Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı
17:54 Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı
17:53 Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı! Yalçın Koşukavak'la yollar ayrıldı
17:50 Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz
17:36 Kastamonu Bozkurt'ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidinin mal varlığına el konuldu
17:33 Sarı-kırmızılı takıma komik teklif! Dinamo Moskova, 3 milyon euroya Marcao transferini bitirmeye çalıştı
17:26 Taliban'ın etkisi görülmeye başlandı! CNN muhabiri, Kabil'in ele geçirildiğini başörtüsü takarak sundu
17:03 Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz
16:58 Fenerbahçe, Leipzig forması giyen Hee-chan Hwang'ı transferi için kolları sıvadı
Selin yıkıma uğrattığı Sinop'ta tomrukların arasından cansız kadın bedeni çıktı Selin yıkıma uğrattığı Sinop'ta tomrukların arasından cansız kadın bedeni çıktı         
18:10
Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı         
17:55
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz         
17:50
Sarı-kırmızılı takıma komik teklif! Dinamo Moskova, 3 milyon euroya Marcao transferini bitirmeye çalıştı Sarı-kırmızılı takıma komik teklif! Dinamo Moskova, 3 milyon euroya Marcao transferini bitirmeye çalıştı         
17:33
Taliban'ın etkisi görülmeye başlandı! CNN muhabiri, Kabil'in ele geçirildiğini başörtüsü takarak sundu Taliban'ın etkisi görülmeye başlandı! CNN muhabiri, Kabil'in ele geçirildiğini başörtüsü takarak sundu         
17:26
Ziyaret için gittiği Afganistan'da olayların arasında kalan 22 yaşındaki İngiliz öğrenci, yaşadıklarını anlattı Ziyaret için gittiği Afganistan'da olayların arasında kalan 22 yaşındaki İngiliz öğrenci, yaşadıklarını anlattı         
16:48
"Ürünlerimi alın, afet bölgesine yardım yapacağım" diyen Eylül Öztürk'e tepkiler çığ gibi büyüdü         
16:37
İki çocuğun sebep olduğu trafik kazası felaketle bitti! 15 yaşındaki Bedirhan hayatını kaybetti İki çocuğun sebep olduğu trafik kazası felaketle bitti! 15 yaşındaki Bedirhan hayatını kaybetti         
15:42
Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor! İngiliz ekibi Watford talip oldu Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor! İngiliz ekibi Watford talip oldu         
15:36
Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı         
14:33
Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada         
14:08
Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor         
12:45
Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi         
12:12
Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı         
11:49
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi         
11:34
"Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi         
11:12
Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 18:24:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunus'ta Nahda Hareketi'nden "Parlamentonun yeniden çalışmaya başlaması" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement