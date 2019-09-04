Tunus'ta Nahda Hareketi Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Moro
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tunus'ta Nahda Hareketi Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Abdulfettah Moro'nun Cendube kentini ziyaret etmesi Abdulfettah Moro'nun Cendube kentinde vatandaşlar ile sohbet etmesi CENDUBE (AA) Tunus'ta Nahda Hareketi Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Abdulfettah Moro, 15 Eylül'de...
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 11:35 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Tunus'ta Nahda Hareketi Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Abdulfettah Moro'nun Cendube kentini ziyaret etmesi
Abdulfettah Moro'nun Cendube kentinde vatandaşlar ile sohbet etmesi CENDUBE (AA) Tunus'ta Nahda Hareketi Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Abdulfettah Moro, 15 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri kampanyası kapsamında Tunus'un kuzeybatısındaki Cendube kentini ziyaret etti. Moro, vatandaşlarla sohbet etti.
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