Son Dakika Haberleri: Tunus'ta Nahda Hareketi Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Moro
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Tunus'ta Nahda Hareketi Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Moro

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tunus'ta Nahda Hareketi Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Abdulfettah Moro'nun Cendube kentini ziyaret etmesi Abdulfettah Moro'nun Cendube kentinde vatandaşlar ile sohbet etmesi CENDUBE (AA) Tunus'ta Nahda Hareketi Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Abdulfettah Moro, 15 Eylül'de...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tunus'ta Nahda Hareketi Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Abdulfettah Moro'nun Cendube kentini ziyaret etmesi

Abdulfettah Moro'nun Cendube kentinde vatandaşlar ile sohbet etmesi CENDUBE (AA) Tunus'ta Nahda Hareketi Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Abdulfettah Moro, 15 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri kampanyası kapsamında Tunus'un kuzeybatısındaki Cendube kentini ziyaret etti. Moro, vatandaşlarla sohbet etti.

Eylül, Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 11:35 Kaynak: AA
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