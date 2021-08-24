Tunus'ta Nahda Hareketi Yürütme Ofisi'ni feshetti - Son Dakika

Tunus'ta Nahda Hareketi, Yürütme Ofisi'nin feshedildiğini ve üyelerinin tamamının görevden alındığını duyurdu.

Nahda Hareketi'nin Facebook hesabından, Medya ve İletişim Ofisi tarafından imzalanan yazılı açıklamada, Yürütme Ofisi'nin feshedildiği ve üyelerinin tamamının görevden alındığı belirtilerek, "sahnenin gereksinimlerine cevap verecek ve gerekli verimliliği sağlayacak şekilde" ofisin yeniden yapılandırılacağı ifade edildi.

Açıklamada, hareketin başkanının, Yürütme Ofisi üyelerine çabalarından dolayı teşekkür ettiği ve üyelerden ofisin yeni oluşumuna kadar görevlerine devam etmelerini talep ettiği kaydedildi.

Tunus'ta neler oldu?

Arap Baharı'nın başladığı Tunus'ta devam eden sosyal, ekonomik ve politik kriz ile yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sağlık sisteminin geldiği durum, Tunusluların 25 Temmuz'da kitleler halinde sokağa çıkmasına yol açtı.

Gösteriler sırasında ülkedeki yerleşik siyasete de yoğun tepki gösterildi. Bazı bölgelerde Meclis'in en büyük partisi Nahda Hareketi'nin merkezlerine saldırılar düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Kays Said, Anayasa'nın kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurdu.

Said, Meclis'in çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıkladı.