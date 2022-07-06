Tunus'ta Nahda Hareketinden Gannuşi'nin hesaplarının dondurulmasına tepki - Son Dakika
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Tunus'ta Nahda Hareketinden Gannuşi'nin hesaplarının dondurulmasına tepki

06.07.2022 19:17
Tunus'ta Nahda Hareketinden Gannuşi'nin hesaplarının dondurulmasına tepki

Tunus'ta Nahda Hareketi, Raşid el-Gannuşi'nin banka hesaplarının dondurulmasını "asılsız suçlamalarla karalama" olarak nitelendirdi.

Tunus'ta Nahda Hareketi, Raşid el-Gannuşi'nin banka hesaplarının dondurulmasını "asılsız suçlamalarla karalama" olarak nitelendirdi.

Nahda Hareketi, "terörle mücadele soruşturması" kapsamında hareketin lideri Gannuşi'nin banka hesaplarının dondurulmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Nahda lideri Gannuşi'nin mal varlığının ve bankacılık işlemlerinin yasal olduğunu beyan ettiği, adli soruşturmaya konu olan Nema Derneği dahil olmak üzere iç veya dış herhangi bir taraftan para almadığı, derneklerin yararına mali transfer yapmadığı vurgulandı.

İsim belirtilmeden Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in suçlandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Darbe makamının, söz konusu kişilerden herhangi biriyle mali ilişkisi olmadığı bir davaya Gannuşi'nin adını dahil etme ısrarını kınıyoruz. Bu, darbe makamının karalama ve aslı olmayan suçlamalarda ısrar etmek suretiyle Gannuşi'nin adını yargı davalarına dahil etme çabasından başka bir şey değildir."

Nahda Hareketi, Gannuşi aleyhindeki bu kararı, "herkesin bildiği sığ seçim hesapları kapsamında siyasi muhalifleri tasfiye için yargıyı boyun eğdirmeye çalışma" olarak değerlendirerek tepki gösterdi.

Açıklamada, kararın, "insanları kutuplaştırma ve anayasa referandumunun başarısızlığı konusunda endişe ortamı yaratma" amacıyla alındığı savunuldu.

Gannuşi'nin de aralarında olduğu 10 kişinin banka hesapları donduruldu

Tunus resmi ajansının dünkü haberinde, başkentteki Asliye Hukuk Mahkemesinin "terörle mücadele soruşturması" kapsamında 10 kişinin banka hesaplarının dondurulması kararı aldığı ifade edilmişti.

Bankalardaki varlıkları bloke edilenler arasında Gannuşi ve oğlunun yanı sıra eski Başbakan Hammadi el-Cibali ile iki kızı ve eski Dışişleri Bakanı Refik Abdüsselam'ın bulunduğu belirtilmişti.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

YORUMLAR
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Tunus'ta Gannuşi ve diğer 9 kişinin mal varlıkları donduruldu Tunus'ta Gannuşi ve diğer 9 kişinin mal varlıkları donduruldu Tedirgin hareketleri dolandırılmaktan kurtardı Tedirgin hareketleri dolandırılmaktan kurtardı
Kaynak: AA

Banka, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Nahda Hareketinden Gannuşi'nin hesaplarının dondurulmasına tepki - Son Dakika

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