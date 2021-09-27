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Tunus'ta Nahda Hareketinden istifalar devam ediyor - Son Dakika

Tunus'ta Nahda Hareketinden istifalar devam ediyor

27.09.2021 12:04
Tunus'ta Nahda Hareketinden istifalar devam ediyor, System.String[]

Tunus'ta Meclisin birinci partisi konumundaki Nahda Hareketinin 18 üyesi daha "Nahda yönetiminin siyasi tercihlerini" eleştirerek istifa etti.

Tunus'ta Meclisin birinci partisi konumundaki Nahda Hareketinin 18 üyesi daha "Nahda yönetiminin siyasi tercihlerini" eleştirerek istifa etti.

Nahda Hareketi liderliğinde önde gelen isimlerden biri olan eski Sağlık Bakanı Abdullatif Mekki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aralarında eski milletvekillerinin de yer aldığı 18 kişinin partiden istifa ettiğini duyurdu.

İstifa eden 18 kişi tarafından yapılan ortak açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Nahda yönetiminin yanlış siyasi tercihleri, Hareketin yalnızlaştırılmasına ve Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in yasama ve yürütmeyi devraldığı 22 Eylül tarihli kararlarının doğurduğu otoriter tehlikeye karşı herhangi bir ortak cephede aktif yer alamamasına yol açtı."

Tunus resmi haber ajansı TAP'a konuşan Mekki, partiden istifa edenlerin ortak hareket edeceğini belirterek, bundan sonrası için "bir parti çerçevesinde mi bir araya gelecekleri ya da başka bir siyasi çerçevede mi devam edecekleri konusunda henüz karar vermediklerini" söyledi.

Nahda Hareketinin 113 üyesi, 25 Eylül'de "Nahda yönetiminin yanlış siyasi tercihleri" nedeniyle istifa ettiklerini duyurmuştu.

Böylece Nahda Hareketinden istifa edenlerin sayısı 131'e yükselmiş oldu.

Ayrıca partinin önde gelen isimlerinden Muhammed el-Kumani de siyasi krizi yönetmek için kurulan "özel yetkili komitenin" başkanlığından istifa ettiğini duyurmuştu.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulu'nun görüşünü aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinlerini" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclis'e değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayacak, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyecek.

Cumhurbaşkanı'na ayrıca her türlü Cumhurbaşkanlığı kararını halk oylamasına sunma yetkisi de verildi.

Nahda Hareketine yönelik eleştiriler

Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz'da başbakanı azletmesi ve Meclisin çalışmalarını durdurması ardından, Meclisin birinci partisi konumundaki Nahda Hareketi, ülkede devrim sonrasındaki siyasette 10 yıldır oynadığı merkez rol nedeniyle yoğun biçimde eleştirilmişti.

Ayrıca, Nahda Hareketi içinde de Hareketin yönetimine yönelik eleştiriler gelmiş, başta Hareketin kurucu lideri Raşid el-Gannuşi'ye yönelik istifa çağrıları yükselmişti.

Partinin karar alma mekanizması Yürütme Kurulunda yapılan değişiklikler ve partinin danışma organı Şura Meclisinin devre dışı bırakılması gibi konularda içeriden şikayetler gelirken, liderlik kadrosunda bazı üst düzey isimler istifa etmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta Nahda Hareketinden istifalar devam ediyor - Son Dakika


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