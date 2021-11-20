Tunus'ta Nahda Hareketinden Meclis Başkanı Gannuşi'yle ilgili kitabın yasaklanmasına tepki - Son Dakika

Tunus'ta Nahda Hareketi Partisi, Meclis Başkanı ve partinin lideri Raşid el-Gannuşi'yi anlatan bir kitabın Tunus 36. Uluslararası Kitap Fuarı'ndan çekilmesine ve ülkede özgürlüklerin kısıtlanmasına tepki gösterdi.

Sosyal medyada, Mecdi Abdulmuti'ye ait "Raşid el-Gannuşi ve Tunus'ta İslami Rönesans" isimli kitabın, Kültür Bakanı Hayat el-Kırmazi'nin talimatıyla yasaklandığı yönünde haberlerin yayılmasının ardından Nahda'dan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Nahda'nın ülkede özgürlüklerin kısıtlanması, Tunus 36. Uluslararası Kitap Fuarı'nda bazı kitapların yasaklanması, yayınevi ve katılımcı ülke sayısının düşürülmesi ve farklı görüş açıları taşımaları sebebiyle bazı yayınlara el koyulmasının büyük bir endişeyle takip edildiği ifade edildi.

"Bu kültürel etkinlik, Tunus'un modern tarihi boyunca ifade ve düşünce özgürlüğünün diktatör rejimlerin baskı unsurları karşısında nefes aldığı bir yer olmuştur." denilen açıklamada, kitap fuarının, mevcut "darbe" rejiminin gölgesinde özgür düşüncenin ve kitapların engellendiği bir yer haline geldiği dile getirildi.

Sosyal medyada yayılan haberlerin ardından Fuar Müdürü Mebruk el-Menai, 17 Kasım'da özel bir radyoya yaptığı açıklamada, Gannuşi'den bahseden söz konusu kitabın, fuar listesindeki kitaplar arasında yer almadığı için kaldırıldığını, kararın ardında siyasi bir neden olmadığını ifade etmişti.