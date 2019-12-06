Tunus'ta Nahda'nın koalisyon görüşmeleri tıkandı

Tunus'ta Nahda Hareketi'nin yürüttüğü koalisyon görüşmelerinde, Demokratik Akım Partisi ortaklığa kapıyı kapatırken, Halk Hareketi de Nahda'nın tekliflerini "ciddiyetsiz" bulduğunu açıkladı.

Tunus'ta merkez soldaki 22 milletvekiline sahip Demokratik Akım Genel Sekreteri Muhammed Abbu, başkent Tunus'ta bugün düzenlediği basın toplantısında, "İçişleri ve Adalet Bakanlıklarını kendisi ve diğer bazı partilerin çıkarına kullanmak isteyen Nahda Hareketi ile çalışmamız mümkün değil." dedi.

Nahda'nın koalisyon kurmak istediği partilere güvenmediğini söyleyen Abbu, hükümeti kurmakla görevlendirilen Habib el-Cemli'nin Adalet ve İçişleri Bakanlıklarını kendilerine verme sözünden döndüğünü dile getirdi.

Abbu, hükümette yer almamanın yanı sıra parlamentoda kabine lehine de oy kullanmayacaklarını vurguladı.

Demokratik Akım ile parlamento grubu kuran 15 milletvekiline sahip Halk Hareketi'nden de benzer açıklamalar geldi. Hareketten yapılan yazılı açıklamada, Nahda'nın teklifleri "ciddiyetsiz " olarak nitelendirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hükümetin çerçevesi, katılacak partiler, devletin sosyal ve ekonomik rolüne ilişkin açık bir beyan olması halinde hükümete katılabiliriz. Bu haliyle Nahda Hareketi'nin koalisyonuna katılmamız mümkün değil. Ekonomi politikası, bankacılık özellikle merkez bankasının politikaları ve borçlanma stratejisine ilişkin değişiklikler talep ediyoruz."

Nahda seçimlerden birinci parti olarak çıkmıştı

Tunus'ta ekim ayında yapılan parlamento seçimlerini Nahda Hareketi birinci sırada tamamlamıştı.

Nahda, 217 sandalyeli Tunus Meclisine 52 milletvekili gönderdi ancak tek başına iktidar olamadı. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 15 Kasım'da Nahda Hareketinin önerisiyle Habib el-Cemli'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Cemli'nin yaklaşık 40 gün içinde 109 milletvekilinin güvenoyunu alarak koalisyon hükümetini kurması gerekiyor.

Parlamentodaki çok parçalı yapı ve "eski rejim" yanlısı partilerin seçenek dışı bırakılması Cemli'nin işini zorlaştırıyor. Bu partiler arasında seçimi ikinci sırada tamamlayan 38 milletvekiline sahip Tunus'un Kalbi Partisi öne çıkıyor.

Partinin lideri medya patronu Nebil el-Karvi, seçim kampanyası sürecini, hakkındaki para aklama, vergi kaçırma ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle tutuklu olarak geçirmişti.