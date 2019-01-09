Son Dakika Haberleri: Tunus'ta Öğretmenlerden Maaş Protestosu

Tunus'ta Öğretmenlerden Maaş Protestosu

6 dakika önce

Başkent Tunus'taki Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) binası önünde toplanan ortaokul ve lise öğretmenleri, maaş artışı, erken emeklilik ve eğitim reformu talebiyle gösteri düzenledi.

Tunus'ta Öğretmenlerden Maaş Protestosu, System.String[]
Başkent Tunus'taki Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) binası önünde toplanan ortaokul ve lise öğretmenleri, maaş artışı, erken emeklilik ve eğitim reformu talebiyle gösteri düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:06 Kaynak: AA

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