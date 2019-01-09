Tunus'ta Öğretmenlerden Maaş Protestosu
6 dakika önce
Başkent Tunus'taki Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) binası önünde toplanan ortaokul ve lise öğretmenleri, maaş artışı, erken emeklilik ve eğitim reformu talebiyle gösteri düzenledi.
Başkent Tunus'taki Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) binası önünde toplanan ortaokul ve lise öğretmenleri, maaş artışı, erken emeklilik ve eğitim reformu talebiyle gösteri düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:06 Kaynak: AA
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