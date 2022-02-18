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Tunus'ta OHAL 2022'nin sonuna kadar uzatıldı - Son Dakika

Tunus'ta OHAL 2022'nin sonuna kadar uzatıldı

18.02.2022 21:18
Tunus'ta OHAL 2022'nin sonuna kadar uzatıldı

Tunus'ta 2015 yılında terör saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) 2022'nin sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Tunus'ta 2015 yılında terör saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) 2022'nin sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, 2015'te uygulanmaya başlayan ve 20 Şubat'ta son bulacak olan OHAL 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldı.

Tunus'ta son olarak OHAL, 18 Ocak 2022'de Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından 1 ay süresince uzatılmıştı.

Tunus'ta 2015'ten bu yana OHAL uygulanıyor

Başkent Tunus'un Muhammed Hamis Caddesi'nde 24 Kasım 2015'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nı hedef alan bombalı saldırı sonrası ülkede ilan edilen bir aylık olağanüstü halin, sonraki süreçte birçok kez uzatılmasına karar verilmişti.

Uygulama, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik birimlerine "toplantıların yasaklanması, sokağa çıkma yasağı, mahkeme izni olmaksızın arama emri ve basını denetleme" gibi olağanüstü yetkiler sağlıyor.

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Olağanüstü Hal, Gazete, Terör, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta OHAL 2022'nin sonuna kadar uzatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunus'ta OHAL 2022'nin sonuna kadar uzatıldı - Son Dakika
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