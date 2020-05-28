Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki aydır kapalı olan okullar, lise son sınıf öğrencileri için yeniden açıldı.
Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki aydır kapalı olan okullar, lise son sınıf öğrencileri için yeniden açıldı. Başkent Tunus'taki Sadiki Lisesi'nin öğrencileri, Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında okula geldi.
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28.05.2020 22:53:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunus'ta okullar iki ay sonra açıldı - Son Dakika