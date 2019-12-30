Tunus'ta olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı - Son Dakika
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Tunus'ta olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı

7 saat önce

Tunus'ta Kasım 2015'ten bu yana uygulanan olağanüstü halin 1 ay daha uzatılmasına karar verildi.

Tunus'ta olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı, System.String[]

Tunus'ta Kasım 2015'ten bu yana uygulanan olağanüstü halin 1 ay daha uzatılmasına karar verildi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in ülke genelinde 1 Ocak 2020'den 30 Ocak 2020'ye kadar olağanüstü hali uzattığı kaydedildi.

Ülkede Kasım 2015'ten bu yana devam eden olağanüstü hal, geçen ekim ayında göreve başlayan Cumhurbaşkanı Said tarafından ilk kez uzatılmış oldu.

Tunus'taki olağanüstü hal, son olarak geçici Cumhurbaşkanı Muhammed en-Nasır döneminde geçen eylül ayında 4 aylığına uzatılmıştı.

Başkent Tunus'un Muhammed Hamis Caddesi'nde 24 Kasım 2015'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayını hedef alan bombalı saldırı sonrası ülkede ilan edilen bir aylık olağanüstü halin sonraki süreçte birçok kez uzatılmasına karar verilmişti.

Uygulama, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik birimlerine, toplantıların yasaklanması, sokağa çıkma yasağı, mahkeme izni olmaksızın arama emri ve basını denetleme gibi olağanüstü yetkiler sağlıyor.

Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:02 Kaynak: AA
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