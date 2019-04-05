Tunus'ta Olağanüstü Hal Bir Ay Daha Uzatıldı

Tunus'ta Kasım 2015'ten bu yana uygulanan olağanüstü halin bir ay daha uzatılmasına karar verildi.

Tunus'ta Kasım 2015'ten bu yana uygulanan olağanüstü halin bir ay daha uzatılmasına karar verildi.



Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Güvenlik Konseyi Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin başkanlığında başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda toplandı.



Açıklamada, bölgesel ve yerel güvenlik sorunlarını ele alan Konseyin olağanüstü halin bir ay daha uzatılması yönünde karar aldığı aktarıldı.



Toplantıda ayrıca, komşu Libya'daki son gelişmelerin de ele alındığı belirtilerek, ülkede gerilimin tırmandırılmaması ve tüm tarafların diyaloğuna dayalı siyasi çözüm bulunması çağrısı yapıldı.



Tunus'ta Kasım 2015'ten bu yana devam eden olağanüstü hal son olarak mart ayında bir aylığına uzatılmıştı.



Başkent Tunus'un Muhammed Hamis Caddesi'nde 24 Kasım 2015'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayını hedef alan bombalı saldırı sonrası ülkede ilan edilen bir aylık olağanüstü hal, sonraki süreçte birçok kez uzatılmıştı.



Uygulama, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik birimlerine, toplantıların yasaklanması, sokağa çıkma yasağı uygulama, mahkeme izni olmaksızın arama emri, basını denetleme gibi olağanüstü yetkiler sağlıyor.

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