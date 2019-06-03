Son Dakika Haberleri: Tunus'ta olağanüstü hal bir ay daha uzatıldı
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Tunus'ta olağanüstü hal bir ay daha uzatıldı

1 saat önce

Tunus'ta Kasım 2015'ten bu yana uygulanan olağanüstü halin bir ay daha uzatılmasına karar verildi.

Tunus'ta olağanüstü hal bir ay daha uzatıldı, System.String[]
Tunus'ta Kasım 2015'ten bu yana uygulanan olağanüstü halin bir ay daha uzatılmasına karar verildi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Milli Güvenlik Konseyi'nin Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi başkanlığında başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda toplandığı belirtildi.
Açıklamada, Sibsi'nin Başbakan Yusuf Şahid ve Meclis Başkanı Muhammed Nasır ile istişare ederek, olağanüstü halin ülke genelinde bir ay daha uzatılması yönünde karar aldığı aktarıldı.
Tunus'ta Kasım 2015'ten bu yana devam eden olağanüstü hal son olarak nisan ayında bir aylığına uzatılmıştı.
Başkent Tunus'un Muhammed Hamis Caddesi'nde 24 Kasım 2015'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayını hedef alan bombalı saldırı sonrası ülkede ilan edilen bir aylık olağanüstü hal, sonraki süreçte birçok kez uzatılmıştı.
Uygulama, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik birimlerine, toplantıların yasaklanması, sokağa çıkma yasağı, mahkeme izni olmaksızın arama emri ve basını denetleme gibi olağanüstü yetkiler sağlıyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:41 Kaynak: AA
Tunus, Güncel
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