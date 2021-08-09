Üye Girişi
Tunus'ta olağanüstü yetkileri kendisinde toplayan Cumhurbaşkanı Said için zaman daralıyor - Son Dakika

Tunus'ta olağanüstü yetkileri kendisinde toplayan Cumhurbaşkanı Said için zaman daralıyor

09.08.2021 12:38
Tunus'ta olağanüstü yetkileri kendisinde toplayan Cumhurbaşkanı Said için zaman daralıyor, System.String[]

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said, başbakanı azletmek, Meclisin faaliyetlerini durdurmak gibi olağanüstü yetkileri elinde toplayan bir dizi adım atmasının üzerinden iki hafta geçmesine rağmen henüz yeni bir başbakan atamadı ve krizden çıkış için yol haritasını açıklamadı.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said, başbakanı azletmek, Meclisin faaliyetlerini durdurmak gibi olağanüstü yetkileri elinde toplayan bir dizi adım atmasının üzerinden iki hafta geçmesine rağmen henüz yeni bir başbakan atamadı ve krizden çıkış için yol haritasını açıklamadı.

Arap Baharı'nın doğum yeri Tunus'ta belirli aralıklarla ve farklı şiddetlerde devam eden sosyal, ekonomik, politik ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kontrolden çıkmış sağlık krizi nedeniyle, Tunuslular 25 Temmuz'da kitleler halinde sokağa indi. Gösteriler sırasında, ülkedeki yerleşik siyasete de yoğun tepki gösterildi. Bazı bölgelerde Meclisin en büyük partisi Nahda Hareketi'nin merkezlerine saldırılar düzenlendi.

Cumhurbaşkanı, ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurdu.

Kays Said, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini duyurdu.

Tunus'ta bir kesim Cumhurbaşkanı'nın bu kararlarını havai fişeklerle kutladı. Ancak diğer bir kesim ise söz konusu adımların Anayasa'nın yanlış yorumu ve bir darbe girişimi olduğunu savundu.

Ülkedeki sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerden Said'in söz konusu kararlarına itirazlar geldi. Ancak, ülkedeki sivil toplum ve tüm siyasi oluşumlar, Cumhurbaşkanı'nın olağanüstü kararları karşısında tansiyonu yükseltecek adımlardan da uzak durdu.

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in kendisine olağanüstü yetkiler tanıdığı takvimde geriye sadece 15 gün kaldı. Tüm ülke ve Tunus'a ilgi duyan uluslararası toplum, Said'in yeni bir başbakan ataması ve ülkeyi krizden çıkarmak için sunacağı yol haritasını bekliyor.

Bürokrasiden üst düzey isimler, yerel yönetimlerde valiler gibi birçok ismi görevden alan ve bazılarının yerine yenilerini atayan Cumhurbaşkanı ayrıca İçişleri, Maliye, İletişim ve Sağlık bakanlıklarında da değişikliğe gitti. Said, yürütmeyi devralacak başbakanı ise henüz seçmedi.

Cumhurbaşkanı, kendisine olağanüstü yetkilerin tanındığı sürenin uzatılabileceği sinyalini verdi ancak bu belirsizlik halinde gerek içeride gerekse dışarıda üzerinde hissettiği baskı artacak gibi görünüyor.

Uluslararası toplum ve ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kays Said'e bir an önce yeni bir başbakan ataması, yol haritasını açıklaması ve Meclisin çalışmalarına dönmesi yönünde mesaj verdi.

- Ülke siyasetinde bekleyiş hali

Tunus'taki Nahda Hareketi, Meclisteki en büyük parti olduğu için ülke siyasetinde merkezi bir rol üstleniyor.

Hareket, ilk aşamada Said'in söz konusu kararlarını anayasal bir "darbe girişimi" şeklinde nitelerken, parti son toplantısında "Cumhurbaşkanı'nın kararlarının demokratikleşme için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiği" söylemini tercih etti.

Tunus Meclisinde önde gelen partiler, Cumhurbaşkanı'nın kararlarına yönelik eleştirel bir tutum almasına rağmen tansiyonu yükseltmekten kaçındı ve nasıl bir karar alacağını bekler duruma geçti.

Ülkenin en büyük sendikası Tunus Genel İşçi Sendikası, Cumhurbaşkanı'nın kararlarını desteklediğini açıklamasına rağmen Said'den bir an önce "daraltılmış kabine" açıklamasını talep etti.

Cumhurbaşkanı için zaman daralırken, Tunus sokağının beklentisi olan temel hizmetler ve ekonomideki kalıtsal sorunlar devam ediyor.

Kamuoyu anketleri, Said'in kararlarının yüksek oranda kabul gördüğüne işaret ediyor ancak Said'in somut adımlarının ve ülkenin temel sorunlarına hızlı çözümlerinin gecikmesi halk nezdindeki bu popülaritesinin azalmasına yol açabilir.

cumhurbaşkanı, Arap Baharı, Anayasa, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta olağanüstü yetkileri kendisinde toplayan Cumhurbaşkanı Said için zaman daralıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

3 kız çocuğu kayıplara karıştı! Piknik yapmak için çıkan kızların aileleri perişan 14:08 3 kız çocuğu kayıplara karıştı! Piknik yapmak için çıkan kızların aileleri perişan 13:59 "Tecavüze uğradım" dedi, kimse dikkate almadı! Eda Nur canına kıydıktan sonra konuşan Bakanlık: Soruşturmayı yakından takip ediyoruz Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi 13:52 Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi
Son Dakika: Son yangınlar Milas ve Köyceğiz'de! Diğer tüm orman yangınları kontrol altına alındı 13:47 Son Dakika: Son yangınlar Milas ve Köyceğiz'de! Diğer tüm orman yangınları kontrol altına alındı Beşiktaş'ın transferleri tek tek geliyor! Rachid Ghezzal, artık Siyah-Beyazlı takımın futbolcusu 13:44 Beşiktaş'ın transferleri tek tek geliyor! Rachid Ghezzal, artık Siyah-Beyazlı takımın futbolcusu Son Dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli: TYT baraj puanı 140'a, AYT baraj puanı da 160'a çekilsin 13:33 Son Dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli: TYT baraj puanı 140'a, AYT baraj puanı da 160'a çekilsin
Babasını vurmak isteyen genç, araya giren şahsı öldürüp kayıplara karıştı 11:56 Babasını vurmak isteyen genç, araya giren şahsı öldürüp kayıplara karıştı İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor 11:31 İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Son Dakika Haberleri
14:17 Bordo-Mavili taraftar heyecanlı! Andreas Cornelius, resmen Trabzonspor'da
13:54 Ali Koç'un imzası para yağmurunu başlattı! Sarı-Lacivertliler, kasalarına 30 saniye içinde 15 milyon TL doldurdu
13:51 Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi
13:50 Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi
13:47 Son Dakika: Son yangınlar Milas ve Köyceğiz'de! Diğer tüm orman yangınları kontrol altına alındı
13:45 Yangına müdahale için kiralanmıştı! Rus uçağı suyu alevlerin olmadığı bölgeye boşaltıyor
13:44 Beşiktaş'ın transferleri tek tek geliyor! Rachid Ghezzal, artık Siyah-Beyazlı takımın futbolcusu
13:42 Karabük'te 6 yıl önce yapılan ve kullanılmayan yurt binası, 32 milyon liraya ihaleye çıkıyor
13:33 Son Dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli: TYT baraj puanı 140'a, AYT baraj puanı da 160'a çekilsin
13:31 Alex Teixeira'dan Beşiktaş taraftarına mesaj var: Siz istediniz, ben geliyorum
Bordo-Mavili taraftar heyecanlı! Andreas Cornelius, resmen Trabzonspor'da Bordo-Mavili taraftar heyecanlı! Andreas Cornelius, resmen Trabzonspor'da         
14:17
Kripto para piyasasına hızlı girdi! Kripto para piyasasına hızlı girdi! "Fenarbahçe Token" 30 saniyede tükendi, kulüp 15 milyon TL kazandı         
14:08
Ali Koç'un imzası para yağmurunu başlattı! Sarı-Lacivertliler, kasalarına 30 saniye içinde 15 milyon TL doldurdu Ali Koç'un imzası para yağmurunu başlattı! Sarı-Lacivertliler, kasalarına 30 saniye içinde 15 milyon TL doldurdu         
13:54
Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi         
13:51
Yangına müdahale için kiralanmıştı! Rus uçağı suyu alevlerin olmadığı bölgeye boşaltıyor Yangına müdahale için kiralanmıştı! Rus uçağı suyu alevlerin olmadığı bölgeye boşaltıyor         
13:46
Karabük'te 6 yıl önce yapılan ve kullanılmayan yurt binası, 32 milyon liraya ihaleye çıkıyor Karabük'te 6 yıl önce yapılan ve kullanılmayan yurt binası, 32 milyon liraya ihaleye çıkıyor         
13:42
Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait         
12:03
15 kişinin öldüğü kazada ölen şoför mesai arkadaşının yerine çalışmış! Arkadaşı: Beni araçtan indirmiştin, üzdün be kardeşim 15 kişinin öldüğü kazada ölen şoför mesai arkadaşının yerine çalışmış! Arkadaşı: Beni araçtan indirmiştin, üzdün be kardeşim         
11:34
1 yıl önce gizlice evlenen Görkem Sevindik'in nikah fotoğrafları ortaya çıktı, çok yakında baba oluyor 1 yıl önce gizlice evlenen Görkem Sevindik'in nikah fotoğrafları ortaya çıktı, çok yakında baba oluyor         
11:21
Caulker'in Fenerbahçe macerası bir maç bile görmedi! Beşiktaş'a transfer oluyor Caulker'in Fenerbahçe macerası bir maç bile görmedi! Beşiktaş'a transfer oluyor         
11:11
Hızla yayılan Delta varyantı etkisini arttırdı! Pek çok ülkede kısıtlamalar geri geliyor Hızla yayılan Delta varyantı etkisini arttırdı! Pek çok ülkede kısıtlamalar geri geliyor         
10:48
Erkek arkadaşıyla tartışıp, intihar girişiminde bulundu! Genç kadın Erkek arkadaşıyla tartışıp, intihar girişiminde bulundu! Genç kadın         
10:34
Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış         
10:14
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak         
10:10
Süreyya Yalçın, taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olmaya karar verdi Süreyya Yalçın, taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olmaya karar verdi         
08:09
Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı         
21:44
Pokemon GO Fest 2021 iki günde 21 milyon dolar kazandı! Pokemon GO Fest 2021 iki günde 21 milyon dolar kazandı!         
12:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2021 14:26:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunus'ta olağanüstü yetkileri kendisinde toplayan Cumhurbaşkanı Said için zaman daralıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement