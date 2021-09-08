Tunus'ta "orduya hakaret" suçlamasıyla 2 ay hapse çarptırılan milletvekili, cezaevinde açlık grevine başladı - Son Dakika

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı olağanüstü kararlar kapsamında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması üzerine "orduya hakaret"ten askeri mahkeme tarafından iki ay hapse mahkum edilen milletvekili Yasin el-İyari'nin açlık grevine başladığı bildirildi.

İyari'nin parlamentodaki tek temsilcisi olduğu Emel ve Eylem Hareketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İyari'nin tüm yasal süreçleri denemesine rağmen sonuç alamadığı aktarıldı.

Açıklamada, yargılamaya ilişkin "ordunun müdahalesinin açıkça ortaya çıkması", "25 Temmuz öncesi ve sonrasındaki paylaşımlarının delil olarak sunulmasının ifade özgürlüğünün açık bir ihlali olması" ve "sivilleri susturmak için askeri mahkemelerin kullanılması" nedeniyle İyari'nin açlık grevine başladığı ifade edildi.

İyari'nin "herhangi bir sivilin askeri mahkemede yargılanmasına kesin olarak karşı çıktığı" kaydedilen açıklamada, hakkındaki yasal prosedürün bir an önce tamamlanması, suçlamaların düşürülmesi çağrısı yapıldı.

Hakkında 2017 yılına ait "orduya hakaret" suçlamasıyla üç dosya bulunduğu belirtilen İyari, temyiz sürecindeki davada askeri mahkeme tarafından 30 Temmuz'da iki ay hapse mahkum edilmişti.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararları

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Said, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıklamıştı.

Ülke içinde bazı kesimler Said'in bu kararını desteklerken, Meclis içindeki partilerin çoğunluğu Cumhurbaşkanı'nın bu kararlarıyla "Anayasa'yı ihlal ettiğini" belirtmiş, bazı kesimler de süreci "anayasal bir darbe girişimi" diye nitelemişti.

Tunus'ta dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından bazı milletvekilleri ifadeye çağrılmış, bazıları gözaltına alınmış ve aralarında üst düzey bürokratların da yer aldığı bazı isimler hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Said bir aylık sürenin dolmasının ardından Meclisin çalışmalarının durdurulması dahil, olağanüstü yetkileri elinde topladığı kararların "süresiz" uzatıldığını bildirmişti.