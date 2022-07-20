Tunus'ta Orman Yangını

HAMMAM-LİF, 20 Temmuz (Xinhua) -- Tunus'un Ben Arous şehrindeki Hammam-Lif kasabasında çıkan orman yangını görülüyor, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Tunus, Güncel, Son Dakika
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