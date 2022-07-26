Tunus'ta orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Tunus'ta orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor

26.07.2022 22:13
Tunus'ta orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor

Tunus'un farklı şehirlerinde son 48 saatte 11 noktada çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Tunus'un farklı şehirlerinde son 48 saatte 11 noktada çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tunus'ta devam eden orman yangınlarına ilişkin bilgi verildi.

Son 48 saatte Silyana, Cenduba, Kef, Bace, Kayravan, Binzert, Zağvan ve Nabel vilayetlerindeki ormanlık alanlarda 11 noktada yangın çıktığı belirtildi.

Sivil savunma ekiplerinin söz konusu bölgelerde yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca yangınlar nedeniyle yaklaşık 500 hektar ağaçlık alanın yok olduğu aktarıldı.

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Kaynak: AA

Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunus'ta orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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