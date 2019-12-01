Tunus'ta otobüs devrildi: 22 ölü, 21 yaralı

Tunus'un kuzeybatısında bir otobüsün devrilmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Tunus İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başkent Tunus'tan ülkenin kuzeybatısındaki Cendube kentine giden bir otobüsün Ayn Senusi bölgesinde devrildiği bildirildi.

Kazada, yolcularından 22'sinin yaşamını yitirdiği, 21'inin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların tedavi için çevre hastanelere sevk edildi belirtildi.

Açıklamada ayrıca olayın takibi için bakanlık tarafından kriz masası oluşturulduğu ifade edildi.