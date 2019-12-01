Son Dakika Haberleri: Tunus'ta otobüs devrildi: 22 ölü, 21 yaralı
Son Dakika Güncel Tunus'ta otobüs devrildi: 22 ölü, 21 yaralı - Son Dakika

Tunus'ta otobüs devrildi: 22 ölü, 21 yaralı

6 saat önce

Tunus'un kuzeybatısında bir otobüsün devrilmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Tunus'ta otobüs devrildi: 22 ölü, 21 yaralı, System.String[]

Tunus'un kuzeybatısında bir otobüsün devrilmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Tunus İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başkent Tunus'tan ülkenin kuzeybatısındaki Cendube kentine giden bir otobüsün Ayn Senusi bölgesinde devrildiği bildirildi.

Kazada, yolcularından 22'sinin yaşamını yitirdiği, 21'inin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların tedavi için çevre hastanelere sevk edildi belirtildi.

Açıklamada ayrıca olayın takibi için bakanlık tarafından kriz masası oluşturulduğu ifade edildi.

Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:10 Kaynak: AA
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