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Tunus'ta otobüs devrildi: En az 22 ölü
6 saat önce
Tunus'un kuzeybatısında bir otobüsün devrilmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Tunus'un kuzeybatısında bir otobüsün devrilmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Tunus İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başkent Tunus'tan ülkenin kuzeybatısındaki Cendube kentine giden bir otobüsün Ayn Senusi bölgesinde bir dağ geçidinin olduğu yerde devrildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 07:58
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