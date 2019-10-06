Tunus'ta oylar sayılmaya başladı, sandık çıkışı anketine göre Ennahda önde
1 saat önce
unus'ta katılımın düşük olduğu parlamento seçimlerinde oyların sayılmasına başlanmasından kısa bir süre sonra hem Tunus'un Kalbi Partisi hem de Ennahda Hareketi zaferlerini ilan etti
Tunus'ta katılımın düşük olduğu parlamento seçimlerinde oyların sayılmasına başlanmasından kısa bir süre sonra hem Tunus'un Kalbi Partisi hem de Ennahda Hareketi zaferlerini ilan etti.
Bir Ennahda Hareketi sözcüsü internet üzerinden yayınlanan videoda ilk sonuçlara göre önde olduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:46
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