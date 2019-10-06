Son Dakika Haberleri: Tunus'ta oylar sayılmaya başladı, sandık çıkışı anketine göre Ennahda önde
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Tunus'ta oylar sayılmaya başladı, sandık çıkışı anketine göre Ennahda önde

1 saat önce

unus'ta katılımın düşük olduğu parlamento seçimlerinde oyların sayılmasına başlanmasından kısa bir süre sonra hem Tunus'un Kalbi Partisi hem de Ennahda Hareketi zaferlerini ilan etti

Tunus'ta oylar sayılmaya başladı, sandık çıkışı anketine göre Ennahda önde, System.String[]

Tunus'ta katılımın düşük olduğu parlamento seçimlerinde oyların sayılmasına başlanmasından kısa bir süre sonra hem Tunus'un Kalbi Partisi hem de Ennahda Hareketi zaferlerini ilan etti.


Bir Ennahda Hareketi sözcüsü internet üzerinden yayınlanan videoda ilk sonuçlara göre önde olduğunu belirtti.

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Parlamento, Tunus, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:46 
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