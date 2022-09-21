Tunus'ta Özgür Anayasa Partisi: Parlamento seçimleri meşru değil - Son Dakika
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Tunus'ta Özgür Anayasa Partisi: Parlamento seçimleri meşru değil

21.09.2022 16:00
Tunus'ta Özgür Anayasa Partisi: Parlamento seçimleri meşru değil

Tunus'ta Özgür Anayasa Partisi Genel Başkanı Abir Musi, 17 Aralık'ta düzenlenecek parlamento seçimlerinin meşruiyetinin olmadığını söyledi.

Tunus'ta Özgür Anayasa Partisi Genel Başkanı Abir Musi, 17 Aralık'ta düzenlenecek parlamento seçimlerinin meşruiyetinin olmadığını söyledi.

Partisinin başkent Tunus'taki merkezinde basın toplantısı düzenleyen Musi, yeni seçim yasasını değerlendirdi.

Yasanın "meşru" olmadığını savunan Musi, "Seçim komisyonun oluşturulması ve yeni seçim yasası Cumhurbaşkanı Kays Said'in yazdığı yeni Tunus Anayasası'na aykırı bu yüzden meşru bir seçim değil." dedi.

Birçok açıdan seçim yasasının eksik kaldığını ifade eden Musi, "Yeni seçim yasası kadınlara karşı ayrımcılığı önleme sözleşmesi, cinsiyet eşitliği ilkesi gibi birçok uluslararası yükümlülüğü yerine getirme noktasında eksik kalıyor." diye konuştu.

Yeni seçim yasasının uygulanmasının önüne geçmek için Tunus İdari Mahkemesi'ne 2 kez başvurduklarını belirten Musi, itirazlara ilişkin değerlendirmeden mahkemenin sorumlu olduğunu kaydetti.

Tunus'ta siyasi kriz ve yeni siyasi takvim süreci

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendisine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.

Ülkede 25 Temmuz'daki yeni anayasa referandumuna katılım yüzde 30,5 olarak gerçekleşmişti. Referanduma katılan 2 milyon 630 bin 94 seçmenin yüzde 94,6'sının "evet' oyu kullandığını açıklayan Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, "Tunus Cumhuriyeti için yeni anayasa taslağının kabul edildiğini" duyurmuştu.

Yeni seçim yasası

Kabul edilen yeni anayasanın ardından 15 Eylül'de Cumhurbaşkanı Said, yeni seçim kararnamesinin hazır olduğunu belirterek seçmenleri 17 Aralık'ta parlamento seçimleri için oy kullanmaya çağırmıştı.

Yeni seçim yasasında aday olmak için 400 imza toplanması ve seçim bölgelerinin yeniden bölünmeler ile revize edilmesi tartışmalara yol açtı.

Seçim yasasını kabul etmeyen siyasi partilerin çoğunluğu 17 Aralık seçimlerini boykot edeceklerini açıkladı.

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Kaynak: AA

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