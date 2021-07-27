Tunus'ta Özgür Anayasa Partisi lideri Abir Musa, Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararlardan memnun - Son Dakika

Tunus'ta Özgür Anayasa Partisi lideri Abir Musa, Cumhurbaşkanı Kays Said'in meclis, milletvekilleri ve başbakan ile ilgili aldığı kararları memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Mecliste 16 sandalyeye sahip Özgür Anayasa Partisinin lideri Musa, Facebook sayfasından yayımladığı görüntüde, Said'in, anayasanın 80. maddesini uygun gördüğü şekilde ele aldığını belirtti.

Musa, konuşmasında köklü değişim çağrısında bulunarak, "Tunus'u yıkım sisteminden kurtarmak için halkın yanındayız." ifadelerine yer verdi.

Reformun köklü bir şekilde olmasını ve yaşananların, Tunus halkının aradığı şeyin sonucu olmasını umduğunu söyleyen Musa, Tunus halkının, Cumhurbaşkanı Said'in kararlarından duyduğu mutluluğu dile getirdiğini ileri sürdü.

Tunus'ta Nahda Hareketi karşıtı olan Özgür Anayasa Partisi ve lideri Abir Musa, devrim karşıtı ve devrik Cumhurbaşkanı Zeynelabidin bin Ali yönetimi yanlısı tutumu ile biliniyor.

Ne olmuştu?

Tunus'ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir Başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.