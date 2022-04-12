Tunus'ta Özgür Anayasa Partisi, ülkedeki siyasi sistemin değişmesine karşı - Son Dakika

Tunus muhalefet partilerinden Özgür Anayasa Partisi, Tunus'ta siyasi değişikliğe karşı olduklarını açıkladı.

Özgür Anayasa Partisi Lideri Abir Musi, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Kays Said'in "siyasi krizden çıkış yol haritası" kapsamında düzenlenecek referandum ve parlamento seçimlerini değerlendirdi.

Parti olarak Tunus'taki siyasi değişime karşı olduklarını belirten Musi, "Ülkedeki siyasi değişikliğini Tunus Halk Meclisi yapabilir, bu Cumhurbaşkanının görevleri arasında değil. Sistem değişikliği Parlamento seçimlerinin ardından oluşacak yasama organı olan Meclis tarafından yapılabilir. " dedi.

Anayasa ve seçim yasası değişikliğini öngören referanduma karşı olduklarını vurgulayan Musi, "Seçim yasasına karşı olduğumuzu göstermek için 16 Nisan Cumartesi günü Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu önünde sesimizi Cumhurbaşkanı Said'e duyurmak için gösteri düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tunus'taki siyasi kriz ve Cumhurbaşkanı Said'in yol haritası

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıldan bu yana aldığı olağanüstü kararlar ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Said, 25 Temmuz 2021'de Meclis'in çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Tunus Cumhurbaşkanı, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclis'in kapalı kalacağını duyurdu.

Ülkedeki bazı kesimler, Said'in Meclis'i saf dışı bırakan kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.