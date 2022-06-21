Tunus'ta "özgürlük ve demokrasi" komitesinden "halka dönme" çağrısı - Son Dakika
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Tunus'ta "özgürlük ve demokrasi" komitesinden "halka dönme" çağrısı

21.06.2022 19:54
Tunus'ta "özgürlük ve demokrasi" komitesinden "halka dönme" çağrısı

Tunus'ta hukukçu ve gazeteci aktivistlerin kurduğu "Özgürlükleri ve Demokrasiyi Savunma Ulusal Komitesi" halka dönme, geleceklerini belirleyebilmeleri için dayatılan vesayete son verme çağrısında bulundu.

Tunus'ta hukukçu ve gazeteci aktivistlerin kurduğu "Özgürlükleri ve Demokrasiyi Savunma Ulusal Komitesi" halka dönme, geleceklerini belirleyebilmeleri için dayatılan vesayete son verme çağrısında bulundu.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, yeni anayasa taslağına işaret edilerek, temelsiz, batıl şeyler üzerine inşa edilen her şeyin geçersiz olduğu belirtildi.

Halka dönme ve geleceklerini belirleyebilmeleri için onlara dayatılan vesayete son verme çağrısı yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı, Tunus halkının yıktığı diktatörlük dönemlerine geri götüren bir başkanlık sistemi çerçevesinde yetkilerin devlet başkanının elinde toplanmasını öngören yeni bir anayasanın gizli bir taslağını teslim aldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, ülkedeki ekonomik ve sosyal krizden çıkış yollarını bulmak için kuruluşlar, partiler ve tüm aktif ulusal güçleri içeren kapsamlı bir ulusal diyaloga doğru ilerleme" çağrısında da bulunuldu.

Tunus'ta Anayasa taslağını oluşturmakla görevlendirilen Ulusal İstişare Komitesi, hazırladıkları Anayasa taslağını dün Cumhurbaşkanı Said'e sunmuştu.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Said'e teslim edilen taslağın nihai olmadığı, bazı bölümlerinin tekrar gözden geçirileceği ifade edilmişti.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Parlamentonun çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçim yapılacağını bildirdi.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Kaynak: AA

Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta 'özgürlük ve demokrasi' komitesinden 'halka dönme' çağrısı - Son Dakika

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