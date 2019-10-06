Son Dakika Haberleri: Tunus'ta parlamento 'Arap Baharı' sonrası 3. kez yenileniyor, halk genel seçim için sandık başında
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Tunus'ta parlamento 'Arap Baharı' sonrası 3. kez yenileniyor, halk genel seçim için sandık başında

35 dakika önce

Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta halk, parlamentodaki yeni temsilcilerini belirlemek üzere sandığa gitti. Ülkede 7 milyon 81 bin 307 seçmen için oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı

Tunus'ta parlamento 'Arap Baharı' sonrası 3. kez yenileniyor, halk genel seçim için sandık başında, System.String[]

Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta halk, parlamentodaki yeni temsilcilerini belirlemek üzere sandığa gitti.


Ülkede 7 milyon 81 bin 307 seçmen için oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı.

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Kuzey Afrika, Tunus, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:31 
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