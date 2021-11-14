Tunus'ta parlamento önünde Devlet Başkanının yetkileri protesto edildi - Son Dakika

Tunus'ta parlamento önünde Devlet Başkanının yetkileri protesto edildi

- Tunus'ta parlamento önünde Devlet Başkanının yetkileri protesto edildi Tunus'ta halk, Devlet Başkanı Kays Said'e geniş yetkiler tanıyan kararnameleri parlamento binası önünde protesto etti.

- Tunus'ta parlamento önünde Devlet Başkanının yetkileri protesto edildi TUNUS - Tunus'ta halk, Devlet Başkanı Kays Said'e geniş yetkiler tanıyan kararnameleri parlamento binası önünde protesto etti. Tunus'un başkenti Tunus şehrinde binlerce kişi, Devlet Başkanı Kays Said'e geniş yetkiler tanıyan kararnameleri protesto için parlamento binası önündeki Bardo Meydanı'nda bir araya geldi. "Darbe Karşıtı Vatandaşlar Girişimi" öncülüğünde toplanan halk, demokrasiye geri dönülmesi çağrısında bulundu. "Korku yok, iktidar halkındır", "Halk darbe istemiyor" sloganları atan halk, anayasal ve parlamenter meşruiyetin sağlanması çağrısında bulundu. Darbe Karşıtı Vatandaşlar Girişimi Üyesi Cevher Ben Mübarek, yetkililerin vatandaşların gösteri yapmasını ve Bardo Meydanı'nda toplanmasını engellemeye çalıştığını ifade ederek, Said'i özgürlükleri engellemekle suçladı. Protestocuların sokağa inmesiyle Bardo Meydanı'ndaki güvenlik de arttırıldı. Tunus Devlet Başkanı Said, başbakanı görevden almasının ardından 22 Eylül'de kendine geniş yetkiler tanıyan yeni kararnameler yayımladı. Alınan kararla Bakanlar Kurulu Meclise değil Devlet Başkanına karşı sorumlu hale geldi.

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