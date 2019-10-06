Son Dakika Haberleri: Tunus'ta parlamento seçimleri
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Tunus'ta parlamento seçimleri

47 dakika önce

Tunus'ta halk, parlamento seçimleri için sandık başına gitti.

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Tunus'ta halk, parlamento seçimleri için sandık başına gitti.


Arap Baharı sonrası demokrasiye barışçıl bir geçiş yapan Tunus'ta bugün halk parlamento üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Yaklaşık 7 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, devrimin ardından 3. kez parlamento seçimleri gerçekleştiriliyor. Seçimlerde 15 bin milletvekili adayı 217 sandalye için yarışıyor. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemleri, 18.00'de sona erecek.


En fazla sandalye kazanan partinin 2 ay içerisinde hükümeti kurması gerekiyor. Seçimlerinin ön sonuçlarının 9 Ekim'de açıklanması bekleniyor.


Tunus'ta 15 Eylül'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde bağımsız aday Kays Said ve Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi ikinci tura kalmıştı. - TUNUS

Arap Baharı, Parlamento, Tunus, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:21 Kaynak: İHA
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