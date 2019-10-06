Son Dakika Haberleri: Tunus'ta parlamento seçimlerine düşük katılım göze çarpıyor
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Tunus'ta parlamento seçimlerine düşük katılım göze çarpıyor

13 dakika önce

Ülke genelinde yapılan parlamento seçimlerinin oylanmaya başlandığı Tunus'ta seçimlere katılımın düşüklüğü dikkati çekiyor.

Tunus'ta parlamento seçimlerine düşük katılım göze çarpıyor, System.String[]

Ülke genelinde yapılan parlamento seçimlerinin oylanmaya başlandığı Tunus'ta seçimlere katılımın düşüklüğü dikkati çekiyor.

Başkent Tunus'a yakın Bardo bölgesi, Marsiya ve Rusya caddelerindeki oy kullanma merkezlerinde sabah saatlerinden itibaren katılımın düşük olduğu gözlendi.

Seçimlerin huzurlu bir şekilde geçmesi amacıyla alınan geniş güvenlik önlemlerinin yanı sıra ülke içerisinden ve dışından çok sayıda temsilci süreci takip ediyor.

Seçmenlerden devlet memuru Tevfik el-Emiri, oy kullandığı sırada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Parlamento seçimleri gerçekten önemli. Zira biz kendimizi temsil edecek vekilleri seçiyoruz." dedi.

Milletvekili seçimlerinin özgür ve adil bir ortamda yapıldığını ifade eden Emiri, Tunus halkının duyarlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Seçimlere katılımın düşüklüğüne de değinen Emiri, bu durumun normal olduğunu, daha önceki parlamentonun zor bir tecrübe yaşadığını ifade etti.

Oy vermek için sandık başına gelen emekli memur Necva el-Hanisi de "Umarım ülkemin durumu düzelir ve seçtiğimiz vekiller bize karşı dürüst olur." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Tunus Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Nebil Bifun, düzenlediği basın toplantısında, seçimlerin başlamasından sonraki 3 saat içerisinde katılımın yüzde 6,85 olduğunu açıkladı.

Tunus parlamentosundaki 18'i diasporadan olmak üzere 217 sandalye için 15 bin kadar aday yarışıyor. Arap Baharı sürecinde Zeynel Abidin bin Ali yönetiminin devrilmesinin ardından düzenlenen üçüncü seçimde oy verme işlemi Tunus yerel saatiyle 18.00'e kadar sürecek.

Tunus'ta seçimleri yöneten Yüksek Seçim Kurulunun ilk sonuçları 9 Ekim'de açıklaması gerekiyor.

Ülkede 15 Eylül'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna katılım oranı yüzde 49 olarak açıklanmıştı.

Parlamento, Rusya, Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:30 Kaynak: AA
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