Son Dakika Haberleri: Tunus'ta parlamento seçimlerinin ilk resmi sonuçları açıklandı
Son Dakika Güncel Tunus'ta parlamento seçimlerinin ilk resmi sonuçları açıklandı

Tunus'ta parlamento seçimlerinin ilk resmi sonuçları açıklandı

28 dakika önce

Tunus'ta pazar günü gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin resmi sonuçlarına göre Nahda Hareketi, 52 milletvekili çıkararak birinci oldu.

Tunus'ta parlamento seçimlerinin ilk resmi sonuçları açıklandı, System.String[]

Tunus'ta pazar günü gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin resmi sonuçlarına göre Nahda Hareketi, 52 milletvekili çıkararak birinci oldu.

Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), parlamentonun 217 yeni üyesini belirlemek üzere gerçekleştirilen seçimlerin ilk resmi sonucunu açıkladı.

Buna göre, Nahda Hareketi 52 milletvekili çıkararak seçimleri birinci tamamlarken onu sırasıyla Tunus'un Kalbi Partisi (38 milletvekili), Demokratik Akım (22), Onur Koalisyonu (21), Özgür Anayasa (17), Halk Hareketi (16), Yaşasın Tunus (14) ve Tunus Projesi (4) partileri izledi.

Seçimlerde bu partilerin dışındaki diğer listeler ise 33 milletvekili çıkardı.

YSK Başkanı Nebil Nebil basına yaptığı açıklamada, seçim kampanyası sürecinde yapılan usulsüzlüklerden ötürü "Rahmet" Partisi ile Tunus Yaşamı Partisi'nin bazı seçim bölgelerinde aldığı oyların geçersiz sayıldığını söyledi.

Tunus'ta 2011 yılında gerçekleşen devrimin ardından ikinci parlamento seçimleri 6 Ekim'de yapılmıştı. Daha önce sandık çıkış anketlerinde Nahda Hareketi'nin 40 milletvekili çıkardığı belirtilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:02 Kaynak: AA
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