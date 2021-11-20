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Parlamentonun açılması ve erken seçim talebiyle gösteri yapıldı - Son Dakika

Parlamentonun açılması ve erken seçim talebiyle gösteri yapıldı

20.11.2021 15:38

Tunus Özgür Anayasa Partisi (ÖAP), Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı olağanüstü kararların ardından kapanan parlamentonun açılması ve ülkedeki siyasi krizden çıkış için erken seçime gidilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Tunus Özgür Anayasa Partisi (ÖAP), Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı olağanüstü kararların ardından kapanan parlamentonun açılması ve ülkedeki siyasi krizden çıkış için erken seçime gidilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Yüzlerce gösterici, ÖAP'ın çağrısıyla başkent Tunus'ta Hükümet Binası'nın önündeki Kasba Meydanı'nda toplandı.

ÖAP Genel Başkanı Abir Musi önderliğinde, yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlenen gösteride, parlamentonun açılması ve erken seçime gidilmesi yönünde sloganlar atıldı.

Gösteride basın mensuplarına açıklama yapan Musi, "Cumhurbaşkanı Said'den ülkede devam eden istisnai durum için bir süre sınırlama koymasını bekliyoruz. Ülkedeki yıkıcı krizden her kesim etkileniyor, bir an önce parlamentonun açılması ve erken seçime gidilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Güvenlik güçlerinin ve hükümetin tüm engellemelerine rağmen bu gösteriyi düzenlediklerini" belirten Musi, bir an önce normalleşmeye gidilmesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Said'in parlamentonun çalışmalarını dondurduğu ve başbakanı azlettiği 25 Temmuz kararlarının ardından oluşan "istisnai durumun" sona ermesini ve parlamentonun açılmasını talep eden ÖAP, ülkenin yaşadığı siyasi krizden çıkması için bir an önce erken seçime gidilmesi talebiyle gösteri çağrısı yapmıştı.

ÖAP lideri Musi'nin izlediği tutum

ÖAP Genel Başkanı Musi, "Nahda Hareketine karşı" bir adım olduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'daki kararlarına başlarda destek vermişti.

Ancak Musi, Cumhurbaşkanı Said'in "milletvekili maaşlarının ödenmeyeceğini" açıklamasının ardından bu desteğini çekmişti.

Ülkedeki istisnai durumun devam etmesi halinde Nahda Hareketinin yeniden güçleneceğini savunan Musi, ay başında yaptığı açıklamada, "ülkede acil çözülmesi gereken kritik ekonomik ve sosyal problemlerin çözümü için anayasal süreler içerisinde erken seçime gidilmeli." ifadeleriyle erken seçim çağrısı yapmıştı.

Tunus'ta Nahda Hareketi "karşıtlığı" ile tanınan ÖAP ve lideri Musi, 2011 yılındaki devrime itirazı ve devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali yönetimi yanlısı tutumu ile biliniyor.

Musi'nin partisi 2019 yılında yapılan parlamento seçimlerinde oyların yüzde 6,63'ünü alarak 217 sandalyeli Mecliste 16 milletvekiliyle parlamentodaki beşinci parti olmuştu.

Tunus'taki "istisnai durum" nasıl oluştu?

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de de bir dizi yeni kararnameler yayımladı.

Bu kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletildi, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedildi.

Bu süreçte Said'in atadığı yeni Başbakan Necla Buden Ramazan'ın oluşturduğu kabine 11 Ekim'de yemin ederek göreve başladı.

Parlamentonun açılması ve erken seçim talebiyle gösteri yapıldı
Parlamentonun açılması ve erken seçim talebiyle gösteri yapıldı
Parlamentonun açılması ve erken seçim talebiyle gösteri yapıldı
Parlamentonun açılması ve erken seçim talebiyle gösteri yapıldı
Parlamentonun açılması ve erken seçim talebiyle gösteri yapıldı
Parlamentonun açılması ve erken seçim talebiyle gösteri yapıldı
Parlamentonun açılması ve erken seçim talebiyle gösteri yapıldı
Parlamentonun açılması ve erken seçim talebiyle gösteri yapıldı
Parlamentonun açılması ve erken seçim talebiyle gösteri yapıldı

cumhurbaşkanı, Hükümet, Anayasa, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Parlamentonun açılması ve erken seçim talebiyle gösteri yapıldı - Son Dakika


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