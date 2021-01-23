Tunus'ta polis, Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan göstericilere müdahale etti - Son Dakika

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine karşı bir haftadan bu yana devam eden gösterilerde gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılması talebiyle başkentin merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan göstericilere polis müdahale etti.

Polis, alınan yoğun güvenlik önlemlerine ve Habib Burgiba Caddesi'ne çıkan yolların demir bariyerlerle kapatılmasına rağmen alanda toplanan göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.

Müdahale sırasında göstericilerden yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Tunus İnsan Haklarını Savunma Birliğinin (LTDH) Genel Başkan Yardımcısı Besam İtrifi, 21 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hafta sonundan bu yana devam eden gösterilerde 1000'den fazla kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.

Emekçiler Hareketi, Demokrat Yurtseverler Partisi, Devrimci Sosyalist Parti, İşçi Bayrağı Hareketi ve Devrimci Marksistler'in aralarında bulunduğu 12 parti 22 Ocak'ta yaptıkları ortak yazılı açıklamada halk gösterilerine destek verdiğini duyurmuştu.

Tunus'ta gösteriler

Tunus'ta ekonomik nedenlerle hafta sonundan itibaren çok sayıda gösteri düzenlenirken, protestolar sırasında kamu binalarının zarar gördüğü, özel araçların ateşe verildiği ve mağazaların yağmalandığını gösteren görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Küresel anlamda sosyoekonomik şartları ağırlaştıran Kovid-19 salgını, Tunus'taki yaşam koşullarını da derinden etkiledi.

Temel döviz girdisi ve istihdam kaynağı turizm gelirlerinden mahrum kalan ülke, özellikle gençler arasında yüksek orandaki işsizlik, alım gücünün zayıflaması ve yatırımların azalması gibi ekonomik sorunlarla mücadele ediyor.