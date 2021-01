- Tunus'ta protestocular yine sokaklara döküldü- Tunus Devlet Başkanı Said'den protestoculara: "Özel mülklerden uzak durun" - Son Dakika

- Tunus'ta protestocular yine sokaklara döküldü

Tunus Devlet Başkanı Said'den protestoculara: "Özel mülklerden uzak durun"

TUNUS - Tunus'ta korona virüs önlemleri alınmasının ardından başlayan protestolar 5. gününde devam ediyor. Protestocular ve polis arasında arbede yaşandı.

Tunus'ta korona virüs vaka sayılarında yaşanan artışın ardından ülke genelinde 4 günlük karantina uygulaması halkı öfkelendirmişti. Başkent Tunus ve diğer kentlerde halk sokaklara akın etmişti. Başkent Tunus'un Al-Tadamon Mahallesi'nde dün gece protestocular yeniden sokaklara döküldü. Dün akşam saatlerinde toplanan en az 300 genç protestocu, polis ile çatıştı.

Protestoların devam etmesi üzerine Tunus Devlet Başkanı Kais Said protestoculara seslenerek, vatandaşların özel mülklerinden uzak durmaları uyarısını yaptı. Said, "Bazı kişiler, ülkedeki ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşları bahane ederek ülkede kargaşa çıkarmaya çalışıyor" dedi. Said, Tunus halkının özgür ve iyi şartlarda yaşamayı hak ettiğini vurguladı.

Öte yandan önceki gün gerçekleştirilen protestolarda en az 632 kişi gözaltına alınmıştı. Tunus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halid Hayuni, protestoların barışçıl, protestocuların ise iyi niyetli olmadığını söylemişti. Tunus Savunma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Zikri ise ülkenin çeşitli bölgelerine takviye kuvvetlerin gönderildiğini açıklamıştı.