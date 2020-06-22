- Tunus'ta protestolarda çatışma çıktı - Son Dakika

- Tunus'ta protestolarda çatışma çıktı

- Tunus'ta protestolarda çatışma çıktı Tunus'un güneydoğusundaki Tatavin kentinde düzenlenen protesto gösterilerinde polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.

- Tunus'ta protestolarda çatışma çıktı TUNUS - Tunus'un güneydoğusundaki Tatavin kentinde düzenlenen protesto gösterilerinde polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı. Tatavin kentinde yüzlerce kişi işsizlik nedeni ile sokaklara çıktı. İşçi Birliği Sendikasının çağrısıyla kentte genel greve gidildi. 2017 yılında imzalanan anlaşmanın şartlarının yerine getirilmesini talep eden protestocular ile polis arasında çatışma çıktı. Protestocular sokakları savaş alanına çevirirken, lastik yakarak yolları kapattı. Polisin göstericilere sert müdahalesi sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Tunus'un petrol üretiminin yüzde 40'ı ile doğalgaz üretiminin yüzde 20'sini karşılayan Tatavin'de 2017 yılında gösteriler düzenlenmişti. Gösteriler sonucunda hükümet vatandaşlara istihdam sözü vererek, anlaşma imzalamıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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