Tunus'ta Raid Salah'a destek gösterisi - Son Dakika
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Tunus'ta Raid Salah'a destek gösterisi

26 dakika önce

Tunus'ta İsrail mahkemesinin 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ı 28 ay hapis cezasına çarptırma kararı protesto edildi.

Tunus'ta Raid Salah'a destek gösterisi, System.String[]

Tunus'ta İsrail mahkemesinin 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ı 28 ay hapis cezasına çarptırma kararı protesto edildi.

Başkent Tunus'taki Belediye Tiyatrosu önünde toplanan göstericiler, üzerinde "Raid Salah'a özgürlük" ve "Hepimiz Raid Salah'ız" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericilerden İslam bin Hamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin davasına inanan nesiller yetiştiren Şeyh Salah'a yapılanları kınıyoruz." dedi.

Diğer bir gösterici Ferid Hadume de, Raid Salah'ın yanında olduklarını ve Filistin davasının Müslümanlar ve Araplar için en önde gelen sorumluluk olduğunu vurgulamak için gösteri düzenlediklerini ifade etti.

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah 10 Şubat'ta, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde bulunan mahkemede, yaptığı konuşmalar nedeniyle aralarında "terör örgütüne destek" iddiasının da bulunduğu 4 ayrı suçtan 28 ay hapse mahkum edilmişti.


Daha önceki 11 aylık tutukluluk süreci göz önünde bulundurulacak olan Şeyh Salah, 28 aylık fiili hapis cezasının 17 ayını cezaevinde geçirecek.

Şeyh Raid Salah, Filistin, İsrail, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:27 Kaynak: AA
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