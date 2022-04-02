Tunus'ta ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika
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Tunus'ta ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

02.04.2022 06:52
Tunus'ta ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

Tunus Müftüsünün ramazan ayının ilk gününün cumartesi olacağını duyurması üzerine ülkede ilk teravih namazı kılındı.

Tunus Müftüsünün ramazan ayının ilk gününün cumartesi olacağını duyurması üzerine ülkede ilk teravih namazı kılındı.

Başkent Tunus'un merkezinde yer alan Zeytune Camii'nde kılınan namazın ardından toplu halde dua edildi.

Tunus'ta ramazan ayının ilk gününün geç saatte açıklanması dolayısıyla cami cemaatinin kalabalık olmadığı gözlendi.

Tunus'ta son iki yıldır Kovid-19 pandemisi nedeniyle teravih namazları camilerde kılınamıyordu.

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Teravih Namazı, Cumartesi, Tunus, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'ta ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunus'ta ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika
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